Prezident Kiska vyzval cirkvi, aby sa postavili extrémizmu

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vyzval zástupcov cirkví a náboženských spoločností, aby sa postavili extrémizmu.



"Som presvedčený, že neexistuje rozdiel - či v politike, v občianskom živote alebo cirkevných a náboženských spoločenstvách: všetci si musíme vybrať, kde stojíme a kde postavíme hranice. Vyzývam k tomu politikov, povzbudzujem k tomu občanov a dnes o to s najväčšou naliehavosťou prosím aj vás," povedal počas novoročného prijatia zástupcom cirkví. Príhovor je zverejnený na stránke prezidenta.



Vrcholní predstavitelia musia ísť príkladom



Kiska podľa vlastných slov to robí preto, pretože ľudia od politikov čakajú zodpovedné riadenie štátu, jeho spravodlivé fungovanie, kvalitné služby, bezpečnosť. "Tak, ako by mali vrcholní predstavitelia našej krajiny dbať na slušnosť, mali by sa tiež postaviť proti otvoreným a skrytým prejavom politického extrému a byť osobným príkladom pre spoločnosť. Tak vás, predpokladám, rovnako znepokojuje, ako sa za Boha, za národ, za kresťanské hodnoty a údajnú ochranu koreňov a hodnôt našej civilizácie schovávajú výhonky nebezpečného zla. Žiaľ, aj fašizmu, neonacizmu, pohŕdania ľuďmi iného vierovyznania, inej rasy, národnosti alebo len iného názoru," povedal Kiska v príhovore.



"Žijeme neisté časy. Ľudia pociťujú menej stability a menej bezpečia. Nie vždy sú tieto pocity odôvodnené. Veď napríklad Slovensko patrí k bezpečnejším krajinám. Neboli sme zasiahnutí ani terorizmom, ani žiadnou formou nepokojov. Obišli nás utečenci, nepýtajú sa k nám migranti," pokračoval prezident s tým, že aj ekonomike sa darí, aj keď nie každému rovnako a je aj veľa problémov a oprávnenej nespokojnosti. "Ale určite žijeme v historicky najlepších časoch, aj pokiaľ ide o úroveň kvality života," skonštatovala hlava štátu.



Zaželal im množstvo dobrých skutkov



Podľa prezidenta mnohí ľudia v rôznych častiach sveta sa snažili popísať, ako sa vlastne dnes ľudia v demokratických krajinách rozhodujú, čo vedie k výsledkom v dôležitých hlasovaniach, aká nová motivácia dáva do pohybu názory a emócie, ktoré menia politické mapy. "Aké sú dôvody, ktoré aj u nás doma na Slovensku povzbudzujú politický extrémizmus, a spolu s ním ľudskú zlobu, hnev, nenávisť. A robia to vcelku úspešne a verejne a takým spôsobom, ktorý by bol ešte donedávna u nás nepredstaviteľný," dodal prezident s tým, že podľa niektorých sú za tým sociálno-ekonomické dôvody ako nezamestnanosť a sociálne nerovnosti.



"Niektorí iní zasa tvrdia, že všetky tieto dôvody iba dávajú do pohybu niečo, čo však nesúvisí len s materiálnou situáciou jednotlivca. Že jeden človek v rovnakom dobrom alebo rovnakom zlom sociálnom a spoločenskom postavení šíri zlobu, nenávisť a nech mi je dovolené použiť tento výraz: upadá do hriechu. A iný v rovnakej situácii zostáva človekom pravdy, hodnôt, slušnosti, ľudskosti, humanizmu," uviedol Kiska v príhovore. Predstaviteľom cirkví a ľuďom, ktorých zastupujú, Kiska zaželal okrem zdravia, sily a odvahy množstvo dobrých skutkov, schopnosť podať pomocnú ruku a vysloviť správne slovo v správnej chvíli.