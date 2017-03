Prezident Kiska vyhlásil, že nikdy nebude rokovať s Kotlebom

TRNAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska nikdy nebude rokovať s Marianom Kotlebom, predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko.



"Ja si nesadnem za ten istý stôl, kde prijímam tých, čo bojovali v SNP, s človekom, ktorý hovorí, že SNP bolo najčiernejším dňom našej histórie a 70-tisíc odvlečených a zabitých Židov nás nezaujíma, pretože my sme národ slovenský,“ povedal Kiska na stredajšom stretnutí so študentmi Trnavskej univerzity..



Dodal, že za týmto názorom si stojí napriek tomu, že 30 percent obyvateľov s ním podľa prieskumov nesúhlasilo, keď z rokovaní po minuloročných parlamentných voľbách vynechal Kotlebu.





Kiska vysvetlil, že aj keď pre svoje jednoznačné postoje nenachádza vždy pochopenie, tak stojí za to bojovať za ne. "Napriek tomu, že pri rómskej otázke, otázke migrantov alebo Kotlebu si stojím za svojimi názormi, popularita a dôvera v prezidenta je stále vysoká, vždy je dvojnásobne vyššia ako druhého najpopulárnejšieho politika – premiéra,“ povedal študentom Kiska.





Prezident sa jednoznačne vyjadril aj k opäť aktuálnej téme Mečiarových amnestií, zavlečenia syna prezidenta Michala Kováča do zahraničia a smrti Róberta Remiáša. "Všetci by sme mali vedieť, čo sa stalo, kto to spravil, a ten, kto to spravil, by mal sedieť v base,“ odpovedal na otázku študenta práva.



Prezident Kiska sa venoval aj rómskej problematike, kvalite slovenských vysokých škôl a reforme školstva, budúcim právnikom vysvetľoval aj dôvody nevymenovania ústavných sudcov. Diskusiu so študentami si pochvaľoval, pretože mladí ľudia sú podľa neho správne kritickí. Ocenil, že dávali také otázky, ktoré ho nútili bez kľučkovania povedať svoj názor.



