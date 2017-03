Prezident Kiska verí, že sa nová ombudsmanka inšpiruje Dubovcovou

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci Janu Dubovcovú, aby sa jej poďakoval za prácu vo funkcii verejnej ochrankyne práv.



„Pani Dubovcová ukázala, že má zmysel mať verejného ochrancu ľudských práv. Jej hlas bolo počuť, otvorila mnoho tém - od sociálnej ochrany detí, cez segregáciu rómskych detí v školách či zriadenie nezávislého policajného vyšetrenia týchto tém,“ povedal prezident po stretnutí..





Kiska zároveň vyjadril ľútosť, že ombudsmanka sa nie vždy stretla so záujmom a pochopením zo strany politikov. Podľa neho by si politici mali vážiť každý jeden hlas, ktorý poukazuje na to, že sa niečo v spoločnosti nedeje dobre. „Nebrať to ako útok, ale konštruktívnu kritiku, aby sme našu spoločnosť vedeli zlepšiť a posunúť k lepšiemu.“



Prezident vyjadril nádej, že si nová verejná ochrankyňa práv zoberie inšpiráciu z práce svojej predchodkyne. Takisto verí, že aj s ňou bude mať dobrú spoluprácu. Ombudsmanke Jane Dubovcovej sa končí funkčné obdobie 28. marca. Nahradí ju Mária Patakyová.