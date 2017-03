Prezident Kiska v Nitre hovoril o amnestiách, sudcoch aj kapitánovi Dankovi

O Mečiarových amnestiách aj dôvodoch nevymenovania ústavných sudcov hovoril prezident Andrej Kiska na dnešnom stretnutí so študentmi Univerzity....

NITRA 14. marca (WebNoviny.sk) – O Mečiarových amnestiách aj dôvodoch nevymenovania ústavných sudcov hovoril prezident Andrej Kiska na dnešnom stretnutí so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.



Prezident po pondelkovom . Kladie si však otázku, ako je možné, že amnestie sa doteraz nezrušili, keď už „26 špičkových právnikov“ povedalo, že sa zrušiť dajú..



„Bol som na filme Únos s dcérou v kine. To bola doba, keď vládna moc zorganizovala únos prezidentovho syna a s najväčšou pravdepodobnosťou zorganizovala zavraždenie kľúčového svedka. A potom ešte tá istá vládna moc, ktorá to celé spískala, teda Mečiar, si spravila amnestie,“ povedal Kiska.



Nevymenovanie ústavných sudcov



Prezident sa vyjadril aj k nevymenovaniu ústavných sudcov. Vysvetlil, že niektorých kandidátov navrhnutých Národnou radou SR nepokladá za najlepších pre zastávanie takej dôležitej funkcie. K názoru dospel po osobnom stretnutí s nimi.





„Prišiel prvý, hovorím, prečo chcete byť ústavným sudcom, akú máte víziu. Odpoveď bola: viete, ja by som ústavným sudcom ani tak nechcel byť, ale prišli za mnou a povedali, aby som ním bol, tak som tu. Hovorím, ale vy ste notár, vy ste so súdnictvom nikdy nič nemali. Tak takýchto kandidátov som tam mal, sudcov z okresných súdov, ľudí, ktorí absolútne nemali motiváciu,“ povedal Kiska.





Pripomenul, že bývalý prezident Ivan Gašparovič tiež odmietol vymenovať do funkcie navrhnutého kandidáta na generálneho prokurátora a Ústavný súd SR vyložil ústavu tak, že prezident má právo nevymenovať do funkcie niekoho, kto podľa neho nespĺňa predpoklady. „Tak generálny prokurátor je vyššie ako ústavný sudca?“ pýtal sa Kiska.



Ako ďalej dodal, predseda vlády Robert Fico mu ponúkol politický obchod - „ak toho jedného dáš, tak ostatných už nemusíš dávať, my ti zvolíme nových. Premiér to nedávno povedal pre Hospodárske noviny. Poprel tým základné princípy,“ zdôraznil prezident s tým, že túto ponuku odmietol.



Obrátil sa na Benátsku komisiu, ktorá mu zaslala nezávislú analýzu ústavného sporu. „Doťahujeme to, potrebujeme ešte menovať kandidátov a budeme konať. Sama Benátska komisia skonštatovala, že výberové pravidlá máme postavené absolútne úboho a dokonca aj koalícia si dala do programového vyhlásenia, že tie kritériá musí zmeniť, lebo je to strašné“.



Narastajúci extrémizmus



Prezident odpovedal aj na otázku študenta, čo si myslí o vymenovaní predsedu parlamentu Andreja Danka do funkcie kapitána.



„Keby som bol ješitný, tak by som povedal, že ja ako prezident a teda hlavný veliteľ ozbrojených síl, som stále len čatárom. Čo vám k tomu poviem, no je to smiešne, absolútne tomu nerozumiem,“ povedal Kiska. Zdôraznil, že pre vojakov je povýšenie za zásluhy a nesmierne sa cení. „Potom si len tak rozdávať pri rôznych príležitostiach povýšenia je dosť degradujúce,“ skonštatoval.



Čoraz väčším problémom sa podľa neho na Slovensku stáva narastajúci extrémizmus. „Treba povedať, že ľudia, ktorí volia Kotlebu, ho často nevolia preto, že sú sami fašisti alebo extrémisti, ale volia zo vzdoru, pretože nám tu zlyháva systém,“ myslí si prezident. Problémom je podľa neho populizmus politikov, ktorí robia mnohé rozhodnutia len preto, aby získali hlasy voličov, respektíve, aby hlasy nestratili.



Prezident poukázal aj na nedostatky v zdravotníctve a školstve. Kritizoval, že ekonomicky najvýnosnejšie činnosti, ako je záchranka, lekárne, laboratóriá, magnetické rezonancie či CT, prevádzkujú v nemocniciach súkromné firmy. „Takto sa tuneluje zdravotníctvo v priamom prenose,“ povedal Kiska. Za nesprávny pokladá aj súčasný systém, že stredné školy a univerzity dostávajú peniaze od štátu podľa počtu študentov. Prioritou by podľa neho mala byť kvalita vzdelávania. „Máme gymnázium už pomaly v každej dedine, vysokú školu v každom okresnom meste,“ poukázal Kiska.



