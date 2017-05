Prezident Kiska radí sudom, aby nových členov Súdnej rady volili uvážlivo

Prezident Andrej Kiska radí sudom, ktorých 23. mája čaká voľba nových členov Súdnej rady SR, aby boli nám ostatným príkladom a volili uvážlivo.....

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska radí sudom, ktorých 23. mája čaká voľba nových členov Súdnej rady SR, aby boli nám ostatným príkladom a volili uvážlivo. „Voľte tých, ktorí si budú ctiť pravidlá a robiť vašej profesii dobré meno. Autority, ktorí dokážu trpezlivo, vecne a slušne komunikovať s verejnosťou,“ uviedol prezident pri minulotýždňovom vymenovávaní nových sudcov. Do 18-člennej rady budú vyberať osem nových zástupcov a prezident verí, že vyberú „ osobnosti, ktoré budú príkladom pokory a rešpektu k súdnej moci a zanietenosti pre zvyšovanie dôvery ľudí na Slovensku v spravodlivosť.“



Je osobitne dôležitou otázkou, koho si sudcovia vyberú, aby ich reprezentoval smerom k verejnosti. Dôvera je postavená aj na symboloch aj na a ľuďoch. „A vás všetkých budú posudzovať aj podľa toho, ako sa správajú predstavitelia justície na najviditeľnejších a najdôležitejších pozíciách,“ zdôraznil Kiska..



To, že noví členovia rady môžu zásadne ovplyvniť smerovanie slovenského súdnictva, si myslí aj Peter Wilfling z Via iuris. Súdna rada totiž rozhoduje o najdôležitejších veciach v súdnictve. Volí predsedu Najvyššieho súdu SR, ale rozhoduje napríklad aj o tom, koho navrhne prezidentovi na vymenovanie za nových sudcov. Súdna rada v podstate rozhoduje o tom, akým ľuďom bude zverená úloha presadzovať spravodlivosť na Slovensku, zdôraznil v minulosti v súvislosti s májovou voľbou.



Súdnu radu tento rok čaká výrazná personálna výmena, najprv sudcovia 23. mája zvolia osem členov zo svojich radov. V júni uplynie funkčné obdobie nominantke parlamentu Alene Šiškovej, v septembri dvom nominantom vlády Eve Fulcovej a Ľubošovi Sádovskému. Medzi tými, komu sa končí funkčné obdobie, je aj predsedníčka rady Jana Bajánková, ktorá však už nemôže do rady kandidovať. Mandát uplynie aj podpredsedovi rady Jánovi Vankovi, ktorý je zároveň predsedom nitrianskeho krajského súdu. Po zmene legislatívy funkcionári súdov do rady už nemôžu kandidovať. Rada bude po voľbách teda hľadať aj nového predsedu a podpredsedu.



Kompletný zoznam kandidátov je zverejnený na internetovej stránke Súdnej rady SR.



, ,