Prezident Kiska pokračoval v návšteve Izraela, Slovensko môže od partnera čerpať mnoho inšpirácii

Prezident Andrej Kiska dnes pokračoval v oficiálnej návšteve Izraela rokovaním s prezidentom Reuvenom Rivlinom a v Jeruzaleme navštívil aj....

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska dnes pokračoval v oficiálnej návšteve Izraela rokovaním s prezidentom Reuvenom Rivlinom a v Jeruzaleme navštívil aj hlavný izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu Múzeum Jad Vašem. So svojim izraelským partnerom diskutovali hlavne o spolupráci, ako aj o aktuálnych zahranično-politických témach. Informuje o tom internetová stránka prezidenta.



„Izrael je približne rovnako veľká krajina ako my, ale na rozdiel od nás je skutočne centrom inovácií, najnovších výdobytkov vedy a startupov. Tel Aviv je považovaný za najinovačnejšie mesto na svete,“ vyzdvihol prezident s tým, že táto krajina je naším partnerom, priateľom a dá sa z nej brať veľa inšpirácií..





Máme sa čo učiť



Kiska považuje za obvzvlášť inšpiratívne, že v Izraeli si na rozdiel od Slovenska vedia zadefinovať problémy a očakávajú aj presné riešenia. „Máme sa čo učiť, ale máme aj čo ponúknuť. Verím, že táto cesta bude prínosom nielen v našich bilaterálnych vzťahoch, ale aj z pohľadu ekonomiky a ďalšieho rozvoja našej krajiny,“ zdôraznil a spomenul, že izraelský prezident ho v rozhovore vyzval na zintenzívnenie spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v ktorej je Slovensku veľmi dobré.



Súčasťou programu prezidenta bola aj návšteva Jad Vašem, múzea holokaustu v Jeruzaleme. „Veľmi by som si želal, aby každý mladý človek, každý človek z našej krajiny, mal možnosť navštíviť takého pamätníky holokaustu ako je tento, ako je pamätník v Osvienčime, alebo aspoň prísť si pozrieť ten náš v Seredi. Aby sme pochopili, že holokaust a nenávisť je aj súčasťou našich dejín,“ povedala hlava štátu.



Udelil štátne vyznamenanie



Počas Slovenského štátu bolo zo Slovenska odvlečených viac ako 70-000 mužov, žien a detí, z ktorých sa vrátilo domov len niekoľko stoviek. Podľa prezidenta musíme znova hovoriť o základných hodnotách ľudskosti práve teraz, keď znova rastie extrémizmus, nenávisť voči ľuďom inej rasy, iného náboženstva, inej farby pleti. „Práve dnes by sme si mali znova a znova pripomínať, čo dokážu ľudia spraviť,“ dodal prezident.



Prezident Andrej Kiska udelil v Jeruzaleme in memoriam štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky Aronovi Grünhutovi (in memoriam), ktorý zorganizoval záchranu vyše 1300 rasovo prenasledovaných občanov z územia dnešného Slovenska a okolitých krajín.