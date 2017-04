Prezident Kiska podpísal novelu ústavy, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska v pondelok podpísal novelu Ústavy SR, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml. Prezident podpísal tiež novelu zákona o ústavnom súde, ktorá na schválené zmeny ústavy nadväzuje. Informácia sa nachádza na internetovej stránke prezidenta.





„Po skoro dvadsiatich rokoch sa pôsobenie nemorálnych Mečiarových amnestií blíži ku koncu. Chcel by som oceniť všetkých tých, ktorí za tým stoja. Chcel by som oceniť poslancov národnej rady, že sa napriek rôznym nezhodám na záver všetci stotožnili s tým, že skutočne treba zmeniť ústavu a ústavný zákon podpísali. Chcem ale oceniť aj veľkú podporu verejnosti, odborníkov, všetkých tých, ktorí stáli za tým, že sa vyvinul celospoločenský tlak,“ povedal prezident počas dnešnej pracovnej návštevy Brezna..





Poslanci NR SR schválili vo štvrtok 30. marca vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Za vládny návrh hlasovalo zo 146 poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽaNO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených.



Podľa schváleného návrhu zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.



