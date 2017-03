Prezident Bašár Asad uviedol, čo je jeho vojenskou prioritou

Sýrsky prezident Bašár Asad povedal, že jeho vojenskou prioritou je dobytie mesta Rakka, metropoly samozvaného kalifátu džihádistickej organizácie....

BEJRÚT 12. marca (WebNoviny.sk) - Sýrsky prezident Bašár Asad povedal, že jeho vojenskou prioritou je dobytie mesta Rakka, metropoly samozvaného kalifátu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ku ktorej sa blížia aj kurdské oddiely podporované USA.



Asad v sobotu odvysielanom interview pre čínsku televíznu stanicu Phoenix TV povedal, že paralelným cieľom môže byť ďalšia bašta IS, mesto Deir el-Zour..





Sýrsky prezident vyhlásil, že teoreticky zdieľa rovnakú prioritu, boj proti terorizmu, s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, no zatiaľ spolu neboli v žiadnom formálnom kontakte. Povedal, že hlavný spojenec Sýrie, Rusko, dúfa, že dokáže primäť USA a Turecko k spolupráci s Moskvou a Damaskom v boji proti terorizmu v Sýrii. Asadova vláda považuje celú ozbrojenú opozíciu za teroristické skupiny.



Asad povedal, že všetky zahraničné jednotky, ktoré sa nachádzajú na sýrskej pôde bez pozvania alebo konzultácie so sýrskou vládou, sú považované za votrelcov.