Prevádzači vraj na pobreží Líbye zavraždili 22 utečencov

TRIPOLIS/ŽENEVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Prevádzači údajne zavraždili na pobreží Líbye 22 utečencov len preto, že si to nešťastníci pre nepriaznivé počasie rozmysleli a nechceli nastúpiť na palubu pristaveného plavidla.



Migranti sa na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more mali pôvodne vydať zo Sabráty na západe Líbye, informovali dnes francúzske a nemecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje..





K brutálnemu zločinu, ktorý medzičasom potvrdil bez uvedenia ďalších podrobností aj líbyjský Červený polmesiac, došlo počas uplynulého víkendu.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v Ženeve uviedla, že možno došlo k prestrelke medzi členmi prevádzačského gangu, pri ktorej zahynuli utečenci.



V období od začiatku januára do začiatku marca 2017 prišlo vo vodách Stredozemného mora podľa IOM o život už 521 utečencov. Približne 20.000 ďalších dorazilo v rovnakom období na starý kontinent.