Preteky Paríž-Nice vyhral Henao, zo Slovákov dokončil iba Juraj Sagan

Kolumbijčan Sergio Henao triumfoval na etapových cyklistických pretekoch Paríž-Nice. Člen tímu Sky si udržal žltý dres lídra v nedeľňajšej záverečnej....

NICE 12. marca (WebNoviny.sk) - Kolumbijčan Sergio Henao triumfoval na etapových cyklistických pretekoch Paríž-Nice. Člen tímu Sky si udržal žltý dres lídra v nedeľňajšej záverečnej ôsmej etape so štartom aj cieľom v Nice, ale poriadne ho potrápil španielsky veterán a dvojnásobný víťaz tohto podujatia Alberto Contador (Trek-Segafredo).



Tridsaťštyriročný "El Pistolero" zaostával po sobote za lídrom o 31 sekúnd, rozhodol sa zaútočiť 50 km pred cieľom na stúpaní Cote de Peille. V cieli sa napokon Henao tešil z triumfu s náskokom dvoch sekúnd. Pre úradujúceho kolumbijského šampióna je to premiérové víťazstvo na etapových pretekoch v kariére. Na treťom mieste celkovo skončil s mankom 30 sekúnd Ír Daniel Martin z tímu Quick-Step Floors..





Nedeľňajšiu ouvertúru v Nice vyhral jeho španielsky tímový kolega David de la Cruz, ktorý v závere nastúpil Contadorovi a pripísal si druhé profesionálne víťazstvo. Na tretej pozícii prišiel do cieľa ďalší Španiel Marc Soller (Movistar) s odstupom piatich sekúnd.



Z dvojice slovenských cyklistov vo farbách nemeckého tímu Bora-Hansgrohe dokončil poslednú etapu len Juraj Sagan, úradujúceho národného šampióna klasifikovali na 82. mieste so stratou 16:37 min. Jeho krajan Michael Kolář odstúpil počas etapy. Saganovi v konečnej výsledkovej listine patrí 125. pozícia, za víťazným Henaom zaostal o 1:47:08 h.



Paríž-Nice 2017:







1. David de la Cruz (Šp.) Quick-Step Floors 2:48:53 h, 2. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo - rovnaký čas, 3. Marc Soller (Šp.) Movistar +5 s, 4. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida, 5. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors, 6. Michael Matthews (Aus.) Sunweb - všetci +21,...







1. Sergio Henao (Kol.) Sky 29:50:29 h, 2. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +2 s, 3. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +30, 4. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar +1:00 min, 5. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors +1:22, 6. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +1:34,...



