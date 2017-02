Prestupová bomba v NBA, Cousins pod kôš k Davisovi

NEW ORLEANS 20. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti New Orleans Pelicans sa budú čoskoro môcť popýšiť najtalentovanejšou podkošovou dvojicou v celej NBA. Získajú totiž DeMarcusa Cousinsa zo Sacramenta, dlhodobo najväčšiu hviezdu Kings.



Dvadsaťšesťročný pivot vytvorí pod košom dvojičku s "pelikánom" Anthonym Davisom, 52-bodovou hviezdou nedeľňajšieho Zápasu hviezd. "Toto je neuveriteľný víkend. Najprv All-Star MVP a teraz príchod Boogieho. Lepšie to byť nemôže," vravel pre ESPN Davis. .



Cousins prezývaný Boogie odohral v NBA celkovo 470 stretnutí s priemermi 21,1 bodu a 10,8 doskoku, v tomto ročníku to strelecky vytiahol až na 27,8 bodu. Pelicans by okrem majstra sveta aj olympijského šampióna Cousinsa mali získať aj izraelského krídelníka Omriho Casspiho, opačným smerom poputujú Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway a výbery v prvom a druhom kole draftu 2017.