Prešovčania zablokovali hlavný ťah smerom na Poprad

PREŠOV 17. februára (WebNoviny.sk) - Vyše tristo protestujúcich Prešovčanov v piatok popoludní zablokovalo dopravu na hlavnom ťahu mestom v smere medzi Popradom a Vranovom n/Topľou. Levočskú ulicu blokovali druhýkrát, tentoraz 30 minút. Dôvodom je neriešenie kritickej dopravnej situácie v meste.



Aktivisti z občianskeho združenia Lepší Prešov, ktorý akciu organizovali, zaslali po predchádzajúcom proteste výzvu adresovanú vláde SR, v ktorej žiadajú, aby tá bezodkladne určila termín výstavby juhozápadného a severného obchvatu mesta a garantovala ich ukončenie do konca roka 2019, resp. 2021. .



Pripomína v nej tiež, že Prešov je jediným krajským mestom, ktoré nemá žiaden vnútorný, ani vonkajší obchvat. Je pritom križovatkou ciest medzinárodného významu do okolitých krajín. "Na výzvu, ktorú sme vláde zaslali na poslednom proteste, sme nedostali žiadnu odpoveď. Tie návrhy, ktoré tento týždeň predkladali minister dopravy a minister financií sú pre nás absolútne neprijateľné, pretože akýkoľvek zásah do existujúceho projektu severného obchvatu by znamenal iba ďalšie odďaľovanie jeho výstavby," uviedol predseda združenia Jozef Baran.



Vládou dokáže pohnúť len ulica



Dohodu ministrov o šetrení financií zúžením profilu severného obchvatu R4 na polovičný označil za nekvalifikovanú. "Nikde na Slovensku sa nestavajú rýchlostné cesty v jednom profile. Prečo by mali práve na východe?" povedal pred davom nespokojných Prešovčanov.



Tí následne prechádzaním cez priechod pre chodcov zastavili dopravu na jednom z hlavných ťahov. Podľa Barana nemajú inú možnosť ako na problém upozorniť. "Je to v prospech budúcnosti Prešova a jeho občanov. Jediná sila, ktorá dokáže zmeniť správanie sa vlády je ulica. Z dlhodobého hľadiska sa to veríme Prešovčanom vráti," poznamenal Baran na margo toho, že blokáda sa dotkla najmä motorizovaných Prešovčanov.



Blokády budú pokračovať



Väčšina z nich ale dôvody protestujúcich chápala a vyjadrila sa, že protest podporuje. Medzi protestujúcimi sa opäť zastavila aj primátorka Andrea Turčanová. "Stále je doprava katastrofálna, občania protestujú, aj keď ministerstvo dopravy tento týždeň robí ústupky a chce situáciu riešiť. Napriek tomu si myslím, že Prešovčania tomu uveria až keď sa poklope základný kameň, a keď reálne prídu mechanizmy na stavbu. Dovtedy to budú stále sľuby, ktoré sme počúvali 20 rokov," povedala primátorka médiám.



Prvá blokáda Levočskej ulice sa konala 21. decembra minulého roka. Zhruba stovka protestujúcich vtedy zablokovala dopravu na Levočskej ulici na necelých 15 minút. Ľudia z iniciatívy Lepší Prešov v tomto týždni oblepili aj niekoľko autobusov MHD, na ktorých upozorňujú na zlú dopravnú situáciu nápismi "Obchvaty tu nemáme, preto stále meškáme".



Zároveň avizujú, že pokiaľ nedôjde k splneniu ich požiadaviek, budú v protestoch a blokáciách pokračovať. Najbližšie 31. marca majú v pláne zablokovať tri vjazdy do mesta na celú hodinu. Týka sa to ulíc Levočská, Arm. gen. L. Svobodu a Vranovskej ulice v Nižnej Šebastovej. Ďalšia skupina má ísť zablokovať jeden z frekventovaných ťahov aj v Bratislave.