Prešovčania vstúpili do jubilejného roku, predstavili logo

Silvestrovským programom, tradičným ohňostrojom, ale aj predstavením loga osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste, vítali príchod roku....

PREŠOV 1. januára (WebNoviny.sk) - Silvestrovským programom, tradičným ohňostrojom, ale aj predstavením loga osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste, vítali príchod roku 2017 v centre Prešova jeho obyvatelia.



Silvestrovský program odštartoval o 22. hodine a vystúpili v ňom domáce kapely – gospelové vokálne zoskupenie G.O.D´s a skupina Helenine oči. Zvláštnosťou silvestrovského diania v centre Prešova boli aj anjeli z dielne známeho rezbára Milana Krajňáka, ktorý v centre vystavil svoju umeleckú tvorbu skrývajúcu pridanú hodnotu duchovného anjelského posolstva, ktoré má byť povzbudením pri vstupe do roku 2017. S úderom polnoci jeho príchod okorenil tradičný ohňostroj, ktorý trval sedem minút.



Primátorka mesta Andrea Turčanová obyvateľom zaželala veľa zdravia, splnených prianí a tiež dobrých priateľov, s ktorými sa každý problém zvláda ľahšie. "Verím, že tento rok bude ešte lepší ako ten končiaci, lebo je to jubilejný rok pre naše mesto," uviedla primátorka. Tá, ako sa už stalo tradíciou, dve hodiny pred odbitím polnoci opäť otvorila pre verejnosť brány radnice, kde prijala poslancov, zamestnancov úradu i obyvateľov, ktorí sa rozhodli zaželať si všetko dobré v nastávajúcom roku.



Pre mesto pôjde o rok významný. Prešov si v ňom pripomenie 770. výročie svojej prvej písomnej zmienky, a preto po polnoci ľuďom predstavili a zapálili ohnivé logo osláv. To tvorí jednoduchý obrys veže Konkatedrály sv. Mikuláša, ktorá je dominantou centra Prešova a zároveň je aj symbolom brán, ktoré boli súčasťou stredovekých hradieb mesta.



Vyjadruje tiež ručne písanú linku perom, čo je odkazom na prvú písomnú zmienku. Tá pochádza zo 7. novembra 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV, v ktorej texte je Prešov uvedený pod menom "Epuries", latinizovanou podobou maďarského názvu Eperjes.



Logo obsahuje súčasný názov mesta a výročie. Základná farba loga je červená, čo zodpovedá farbe erbu mesta. Pod týmto logom sa v nadchádzajúcom roku uskutoční viacero akcií rôzneho druhu. Tú úvodnú – silvestrovskú, ukončila hodinová diskotéka.