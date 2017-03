Prešovčania chcú v blokovaní dopravy pokračovať, žiadajú obchvaty

Niekoľko stoviek ľudí sa v piatok zapojilo do hodinového protestu na troch miestach Prešova a prechádzaním cez cestu blokovali dopravu na vjazdoch....

PREŠOV 31. marca (WebNoviny.sk) - Niekoľko stoviek ľudí sa v piatok zapojilo do hodinového protestu na troch miestach Prešova a prechádzaním cez cestu blokovali dopravu na vjazdoch do mesta. Už tretí protest organizuje občianske združenie Lepší Prešov a cieľom je nielen upozorniť, ale už donútiť vládu SR, aby problém dopravy v meste Prešov začala neodkladne riešiť, a to výstavbou diaľnice D1- juhozápadný obchvat a rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat.



Na jednotlivých stanovištiach organizátori v príhovore uviedli, že je neprípustné, aby sa do hotových projektov robili akékoľvek zásahy, pretože tieto by len znamenali ďalší odklad výstavby. Podľa aktivistov „dlhodobá nečinnosť vlády je neobvyklá a nemožno vylúčiť aj podozrenie, že niekto sa snaží zámerne spôsobovať prieťahy výstavby“. Ak vláda bude naďalej ignorovať piatkový protest a písomnú výzvu premiérovi, združenie zorganizuje ďalší protest s dlhším blokovaním dopravy. .



Napísali prezidentovi a premiérovi



„Pre súčasnú vládu je financovanie severného obchvatu vo výške 530 miliónov eur nepredstaviteľné, ale financovanie bratislavského obchvatu vo výške 1,7 miliardy eur a investičné stimuly pre automobilku Land Rower vo výške 500 miliónov eur sú bezproblémové,“ argumentujú organizátori protestu. Podľa nich sa vláda správa voči vlastným občanom nezodpovedne a v prípade obyvateľov Prešova a východného Slovenska to platí dvojnásobne.



Organizátori informovali účastníkov protestu, že napísali listy prezidentovi a premiérovi. Uvádzajú, že Prešov je jediné krajské mesto, ktoré nemá žiadny vnútorný ani vonkajší dopravný obchvat mesta, preto medzinárodná a kamiónová doprava prechádza obytnými zónami mesta. Denné dopravné obmedzenia vyvolané dopravnými zápchami vozidiel spôsobili závažný a alarmujúci stav. Táto skutočnosť donútila vedenie mesta Prešov vyhlásiť mimoriadny stav v doprave, keďže dochádza denne k blokovaniu záchranných zložiek, ktoré nemôžu prísť načas na určené miesta, a tým je ohrozená bezpečnosť, zdravie aj životy občanov.



Ako uviedol predseda združenia Jozef Baran, v prípade, že vláda nebude na tento stav účinne reagovať v lehote do 30 dní, občianske združenie Lepší Prešov bude iniciovať hromadné súdne žaloby obyvateľov a žiadať finančné odškodnenie od štátu za negatívne a škodlivé dopady na zdravie a životné prostredie obyvateľov.



Obchvat Prešova v štádiu prípravy



Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo svojom stanovisku uvádza, že má záujem na zlepšení komplikovanej dopravnej situácie v Prešove a jeho okolí, ktorá sťažuje život obyvateľov v tomto meste. "Riešeniu dopravy v Prešove venujeme mimoriadnu pozornosť a záujem," uvádza rezort dopravy. Ako uviedla hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká, minister dopravy Arpád Érsek listom informoval prezidenta Andreja Kisku o pripravovaných krokoch v rámci riešenia dopravnej situácie a rokoval aj s predstaviteľmi mesta o výstavbe prešovského obchvatu.



Pre zabezpečenie financovania z európskych fondov na výstavbu úseku Prešov-západ – Prešov-juh je kľúčové počkať na doplnenie procesu vplyvov na životné prostredie (EIA) a na výsledok rokovaní so zhotoviteľom o možnostiach úspor. Následne bude možné začať stavať tento úsek. Severný obchvat Prešova je v štádiu prípravy. Na prvú etapu sú ukončené výkupy všetkých pozemkov pre túto rýchlostnú cestu a vydané stavebné povolenie.



