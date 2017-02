Prešov v SEHA League hladko prehral v slovinskom Celje

CELJE 22. februára (WebNoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov nevykročili po dvojmesačnej prestávke správnou nohou v 6. ročníku nadnárodnej "SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League" do kalendárneho roka 2017.



V stredajšom zápase 14. kole podľahli na palubovke slovinského tímu Celje Pivovarna Laško hladko 30:39 (13:16) a nerevanšovali sa mu za septembrovú prehru 25:31 z Tatran handball arény. .



Prešovčania sa v úvodnej štvrťhodine dostali viackrát do vedenia - v 9. min po Krokovom presnom zásahu 5:3 a naposledy o päť minút neskôr 7:6. Potom už prebrali iniciatívu domáci, ktorí v druhej časti I. polčasu získali trojgólový náskok 16:13. Celje v prvej desaťminútovke po zmene strán navýšilo svoje vedenie na 25:17. Toto odskočenie sa ukázalo ako rozhodujúce.



Družstvo Pivovarna Laško najvýraznejšie vyhrávalo v 47. min (31:20) a v 54. min (35:24) a vo svojom poslednom vystúpení v základnej časti napokon dosiahlo presvedčivý triumf v boji o Final Four. Najlepším strelcom Šarišanov bol na ľavej spojke hrajúci Oliver Rábek, ktorý skóroval 10-krát.



Zverenci Rastislava Trtíka majú po pätnástich vystúpeniach bilanciu tri výhry - jedna remíza - jedenásť prehier a s 10 bodmi na konte sú v tabuľke na predposlednej 9. priečke. Úradujúci slovenský šampión sa najbližšie v SEHA League predstaví o týždeň, keď v stredu 1. marca od 19.00 h nastúpi v 17. kole na palubovke slovinského RK Gorenje Velenje.







Mačkovšek 7, Janc 5, Gal Marguč a L. Žvižej po 4/1 - Rábek 10/2, D. Krok 7, Hrstka 5/2



4/3 - 5/4, 2 - 2, Jurinovič a Mrvica (obaja Chor.), 2000 divákov