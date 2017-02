Prešetria, či poslanci vzali úplatok za hlasovanie o hazarde

Aktivista Miroslav Dragun v stredu na Generálnu prokuratúru podal trestné oznámenie pre podozrenie korupcie pri návrhu všeobecne záväzného....

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Aktivista Miroslav Dragun v stredu na Generálnu prokuratúru podal trestné oznámenie pre podozrenie korupcie pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu v hlavnom meste SR Bratislave.



Ako ďalej informoval na brífingu pred prokuratúrou, počas minulotýždňového mestského zastupiteľstva, keď poslancom návrh VZN predložili, sa v sále a pred sálou šuškalo o tom, že poslanci, ktorí nepodporia nariadenie, dostanú úplatok. .



"Hovorilo sa o 20-tisícoch, potom o 50-tisícoch eur pre jedného poslanca. Generálna prokuratúra má vyšetriť, či poslancov niekto uplatil alebo nie," spomenul Dragun s tým, že sa rozprával s poslancami, ktorí návrh nariadenia nepodporili.



Šušká sa, že hazardná lobby platí poslancov



"Pýtal som sa ich, či brali úplatok, povedali, že hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia. Šušká sa, že hazardná lobby platí poslancov, aby nepodporili toto VZN. Ak je to pravda a uplatili ich, nech idú sedieť do basy. Ak to nie je pravda, nech trestajú tých, ktorí šíria takého klamstvá," vyhlásil Dragun s tým, že v trestnom oznámení sa odvoláva na verejné vyjadrenia komunálnych politikov, na komentátorov i na sociálne siete.



Skupina bratislavských mestských poslancov, ktorí za návrh VZN o plošnom zákaze hazardu v Bratislave nezahlasovali, sa k tejto téme vyjadria na dnešnej tlačovej konferencii v hoteli Devín v Bratislave. Informovala o tom Lenka Bartková z Klubu pre Bratislavu.



Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Andrea Predajňová pre agentúru SITA potvrdila, že oznámenie dnes na prokuratúru doručili a budú ho vybavovať zákonným spôsobom.



Vyzbierali 136 139 podpisov



Približne tristo herní, ktoré sú v súčasnosti v hlavnom meste SR Bratislave, z mesta nezmizne. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave muselo schváliť zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou, čo sa však nestalo, za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných. Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8018 hárkoch. Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných bolo 98 118.



Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v pondelok povedal, že chce, aby o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu v meste poslanci opäť hlasovali.