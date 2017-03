Preprave a logistike sa darí. Potvrdzujú to najnovšie údaje, ktoré zverejnila spoločnosť Gebrüder Weiss.



BRATISLAVA 13. marca 2017 (WBN/PR) – Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v hospodárskom roku 2016 predbežný obrat 1,36 miliardy EUR. Zodpovedá to zvýšeniu obratu o približne 6,4 percenta v porovnaní s minulým rokom (2015: 1,278 milióna EUR). V centre jej pozornosti boli najmä High-tech, automobilový priemysel, B2C a Hodvábna cesta. V minulom roku sa spoločnosť Gebrüder Weiss zamerala na ďalší rozvoj spektra služieb pre high-tech odvetvie a automobilový priemysel, ako aj na etablovanie logistických riešení pre výrobcov spotrebných a značkových tovarov. V oblasti služieb doručovania koncovým zákazníkom (B2C) posilnila svoj produkt zavedením dvojosádok (manipulácia pri vykládke dvomi osobami) a inštalačným servisom doručeného tovaru. Svoju pozíciu lídra na trhu potvrdila v tejto oblasti hlavne v Rakúsku, ale okrem toho rozšírila svoje služby vo viacerých krajinách východnej Európy. "Vzhľadom na hospodársku situáciu sme s výsledkom veľmi spokojní. Náš strategický cieľ sme nasmerovali na Service Excellence, a ďalej sme rozvíjali naše služby ako medzinárodný poskytovateľ komplexných logistických služieb", bilancuje Wolfgang Niessner, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.



Ďalšie strategické kroky podnikla spoločnosť Gebrüder Weiss pokračovaním v rozvoji svojich služieb smerom do strednej Ázie – pozdĺž bývalej Hodvábnej cesty. S cieľom pokryť ešte efektívnejšie tieto regióny zaviedla spoločnosť okrem leteckej a námornej prepravy aj intermodálne riešenia do Číny, ako aj spojenia pre zbernú prepravu na Kaukaz a do Iránu. Nové pobočky v Rusku, Kazachstane a Turecku zabezpečujú jednotný štandard kvality. Okrem toho sa rozšírili logistické kapacity v existujúcich pobočkách v južnom Nemecku. .



Segment pozemnej prepravy a logistiky zvýšil v GW svoj obrat o päť percent na 900,7 milióna EUR (2015: 857,7 milióna EUR). Segment leteckej a námornej prepravy Air & Sea zaznamenal v roku 2016 s obratom 285,6 milióna EUR pokles o 2,9 percenta (2015: 293,9 milióna EUR). V oblasti balíkovej služby (KEP) bol dosiahnutý nárast obratu o 4 percentá, a v segmente New Business o 31,8 percenta. Na 57,5 percenta sa mierne zvýšil podiel vlastného kapitálu, ktorý zaisťuje takmer úplnú finančnú nezávislosť (2015: 56,5 percenta). Objem investícií vo výške 33,10 milióna EUR predstavoval dlhoročný priemer. Počet pracovníkov narástol v roku 2016 na približne 6 500 (pracovné miesta na plný úväzok).



V roku 2017 bude spoločnosť Gebrüder Weiss pokračovať vo svojej medzinárodnej stratégii rastu predovšetkým v Ázii a Severnej Amerike a otvorí ďalšie pobočky. "Rozhodujúcimi faktormi konkurencieschopnosti sú spoľahlivosť, rýchlosť, vysoký stupeň digitalizácie a špičkovo vzdelaní pracovníci. Cielene investujeme do ďalšieho rozvoja v týchto oblastiach, aby sme svojich zákazníkov presvedčili ešte atraktívnejšou ponukou – a to celosvetovo", hovorí Wolfgang Niessner.



O spoločnosti Gebrüder Weiss



Spoločnosť Gebrüder Weiss má asi 6 500 zamestnancov, 150 vlastných firemných pobočiek a jej predbežný ročný obrat predstavuje viac ako 1,36 miliardy EUR (2016), vďaka čomu patrí k popredným prepravno-logistickým spoločnostiam v Európe. Spoločnosť Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v rakúskom Lauterachu zastrešuje popri hlavných obchodných odvetviach ako pozemná preprava, letecká a námorná preprava alebo logistika aj celý rad vysoko špecializovaných riešení pre rôzne odvetvia a združuje dcérske spoločnosti, okrem iných aj x|vise (logistické poradenstvo), tectraxx (špecialista na oblasť high-tech), inet-logistics (softvérové riešenia pre prepravný manažment TMS), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, školenia), Railcargo (vlaková preprava) a Balíkové služby Gebrüder Weiss, spoločník rakúskej spoločnosti DPD. Vďaka tomuto prepojeniu dokáže koncern rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. Rodinná spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorej história pôsobenia v preprave siaha do obdobia staršieho ako 500 rokov, je dnes z dôvodu mnohých ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení považovaná za pioniera v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia.