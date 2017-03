Premiér Fico si v Poprade uctil obete holokaustu

"Slovenský štát bol satelitom hitlerovského Nemecka a predstavitelia slovenského štátu kooperovali s Hitlerom a vrahmi podobného typu. Boli....

POPRAD 24. marca (WebNoviny.sk) – "Slovenský štát bol satelitom hitlerovského Nemecka a predstavitelia slovenského štátu kooperovali s Hitlerom a vrahmi podobného typu. Boli to predstavitelia slovenského štátu, ktorí často vyznamenávali vojakov, vrahov, ktorí vraždili ľudí na Slovensku a možno aj v zahraničí,“ uviedol v piatok v Poprade premiér Robert Fico, ktorý na železničnej stanici položil veniec k Pamätnej tabuli obetí holokaustu pri príležitosti 75. výročia prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz.



„Kde boli tí predstavitelia slovakštátu v roku 1942, ktorých tak dnes niektorí velebia a hovoria o nich pomaly ako o svätých, keď bolo možné zorganizovať transport jednej tisícky dievčat a žien do koncentračného tábora smrti?“ položil Fico otázku po pietnom akte. Zdôraznil, že aj napriek tomu, že odlieta na summit do Ríma, chcel prísť aspoň na desať minút a dať odkaz tým, ktorí netušia, čo to holokaust bol. Ešte pred pietnym aktom navštívil aj Gymnázium na Kukučínovej ulici, ktoré sa nachádza v bývalých kasárňach, presne tam, kde boli v roku 1942 sústreďované židovské dievčatá určené na transport..





Podľa Pavla Mešťana, riaditeľa Múzea židovskej kultúry SNM, sa holokaust môže zopakovať, nebude to však holokaust, ktorý sa viaže k Židom, bude to iný druh genocídy, uviedol to v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA. „Čokoľvek by sa udialo na Slovensku či v Európe, Židov v Európe už nie je také veľké množstvo, preto to už nebude zamerané asi proti Židom, ale táto židovská skúsenosť odpovedá všetkým tým popieračom, všetkým tým znovuoživovateľom fašizmu a nacizmu, kam fašistické a nacistické postoje vedú,“ povedal.



Zároveň pripomenul, že 21. storočie už bude bez svedkov holokaustu, aj preto je podľa neho povinnosťou preživších Židov, aby hovorili o tom, čo prežili. Podľa Mešťana predstavuje 75 rokov zároveň veľmi dlhý čas na to, aby nebol znepokojený zo súčasnej situácie na Slovensku. „Ožívajú tie tendencie, neustála oslava aj Hitlera, aj slovenského štátu na čele s prezidentom, hľadanie ciest ako ospravedlniť prezidenta Tisa. Po 75 rokoch, po tých poznatkoch, ktoré máme o holokauste, netvrdím, že sa už o ňom vie všetko, ale vie sa o ňom tak veľmi veľa, že jeho spochybňovanie, podceňovanie, je v mojich očiach čosi tragické,“ povedal na stanici pre médiá.



Pripomínajú si prvý transport



Poprad i Kežmarok si počas týchto dní pripomínajú 75. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz, z ktorého už podľa Mešťana dnes žijú iba dve ženy. Prvým zo série podujatí bol vo štvrtok 23. marca v Kežmarku literárny večer s názvom Po stopách pamäti ukradnutého detstva venovaný spomienkam na Židov, dnes dopoludnia sa v Kežmarku konal aj Deň židovskej kultúry. Na 15:30 je naplánovaná kajúcna tryzna.



Program pietneho podujatia bude dnes pokračovať o 18:30 slávnostným koncertom Vlak bez návratu v Dome kultúry v Poprade, účinkovať v ňom bude orchester Jána Berkyho Mrenicu, Jana Orlická a Ervin Schönhauser. Podľa Mešťana by sa na ňom mala zúčastniť aj Edita Grosmanová, ktorá v koncentračnom tábore Auschwitz prežila viac ako tri roky, odišla práve v spomínanom prvom transporte 25. marca 1942. V sobotu 25. marca o 13:30 odhalia pamätnú tabuľu na budove Gymnázia na Kukučínovej ulici za účasti prezidenta Andreja Kisku. Program bude následne pokračovať v Tatranskej galérii, o 15:00 tam premietnu dokumentárny film Žiť na ceste smrti režisérky Oľgy Pohankovej, pôjde o svedectvo Grosmanovej.



O 16:00 bude nasledovať prezentácia výskumu Prvý židovský transport od Heather Dune Macadam, autorky knihy Renin sľub a o 17:00 slávnostné otvorenie výstavy Ivana Köhlera Rezidencia smrti. Sobotný program ukončí zapálenie sviečok na pamiatku obetí prvého transportu pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu na Železničnej stanici v Poprade o 20:20, teda v rovnakom čase, keď z tejto stanice vyrazil 25. marca 1942 prvý vlak do koncentračného tábora Auschwitz. Na rovnakom mieste sa v nedeľu o 15:00 uskutoční aj pietna spomienka spojená s kladením vencov.



Pošta vydala spomienkovú známku



Slovenská pošta v piatok pri príležitosti spomienky na prvý transport vydala poštovú známku Pocta obetiam holokaustu. V sobotu 25. marca 2017 bude Pošta Poprad 2 používať aj ručnú príležitostnú poštovú pečiatku s domicilom Poprad 2 a k dispozícii by mala byť rovnako spomínaná poštová známka i ďalšie materiály vydané pri tejto príležitosti.



Pošta Poprad 2 na železničnej stanici je otvorená v sobotu od 7:30 do 13:00, informovalo mesto Poprad. „Bola to spoločná iniciatíva viacerých ľudí, medzi ktorými sme boli aj my, členovia Klubu filatelistov. Aj takýmto spôsobom si chceme pripomenúť tragickú udalosť v našich dejinách. Sme radi, že Slovenská pošta a ministerstvo dopravy podporili náš návrh,“ uviedol v minulosti Rastislav Ovšonka, predseda popradského Klubu filatelistov.



Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 boli uskutočňované na základe Zákona o právnom postavení Židov č. 198/1941 - takzvaného Židovského kódexu zo dňa 9. septembra 1941. V prvej fáze deportácií vznikli koncentračné strediská na Patrónke v Bratislave, Žiline, Poprade, Seredi a Novákoch, odkiaľ boli vypravené vlakové súpravy s deportovanými. V dňoch 20. a 21. marca 1942 sa začalo so zhromažďovaním mladých dievčat, ktoré mali odchádzať na údajné práce do Poľska. V prvých štyroch transportoch odišlo 3 670 dievčat, v ďalších vlakoch odišli mladí chlapci od 16 rokov a od júla už vlakmi Slovenských železníc slovenské úrady začali odvážať celé rodiny vrátane malých detí a starcov, informovalo Múzeum židovskej kultúry SNM.