Premiér Fico predstavil v Nitre nový sociálny balíček



NITRA 1. mája (Webnoviny.sk) - Sociálny balíček z dielne Smeru-SD v pondelok predstavil predseda vlády Robert Fico na prvomájových oslavách v Mestskom parku v Nitre. Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov. Smer-SD chce okrem toho presadiť zvýšenie príplatku za prácu v noci a zvýšenie príplatku za prácu počas víkendov a sviatkov.



Podporiť chce dochádzanie ľudí za prácou zavedením príspevku za presťahovanie sa. Návrhy by mal predložiť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na vláde a neskôr v parlamente. Podľa Fica by sa tým mohli poslanci zaoberať už na júnovej schôdzi. „Myslím si, že tieto opatrenia bez akýchkoľvek problémov prejdú,“ vyhlásil Fico. .



Chce presadiť zákaz sociálneho dumpingu



Smer-SD chce do Zákonníka práce presadiť zákaz sociálneho dumpingu. V praxi to má znamenať, že robotníci dovezení zo zahraničia budú musieť mať rovnaké podmienky ako domáci. „My nemôžeme súhlasiť s tým, aby sem zamestnávatelia navozili lacnú pracovnú silu, dali im nízke mzdy a dali im podmienky v práci, ktoré dnes Zákonník práce zakazuje, pretože to by vytláčalo našich ľudí z roboty. Nech sa páči, páni zamestnávatelia, keď sem chcete niekoho doviezť, musí tento človek pracovať za tých istých podmienok, ako pracujú naši ľudia,“ povedal premiér.



Smer-SD chce podľa Fica dynamicky pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy tak, aby sa už v roku 2018 „razantne priblížila k 500 eurám mesačne a aby v roku 2019 už aj prekročila 500 eur. Musíme mať najvyššiu minimálnu mzdu v krajinách V4 a na tomto aj robíme,“ vyhlásil premiér. Strana navrhuje tiež zaviesť 10-dňovú platenú dovolenku pre otcov, ktorú si budú môcť vybrať do mesiaca od narodenia svojho dieťaťa. Podľa Fica to bude významný krok pre podporu mladých rodín.



Na Slovensku pracuje v noci 240-tisíc zamestnancov. Momentálne je príplatok za prácu v noci 20 percent z minimálnej mzdy, Smer-SD ho navrhuje zvýšiť na 50 percent, čo bude v praxi znamenať zvýšenie príplatku z 0,50 eura na 1,25 eura na jednu hodinu. Priemerný zamestnanec si tak podľa Fica ročne prilepší o viac ako 500 eur. Do Zákonníka práce chcú ďalej zakotviť, aby za prácu v sobotu, v nedeľu a cez sviatok bol 100-percentný príplatok.



Podporia cestovanie ľudí za prácou



Smer-SD chce podporiť cestovanie ľudí za prácou zvýšením už zavedených príplatkov a zaviesť nový príspevok na presťahovanie sa. Tento príspevok už na Slovensku v minulosti bol. „Chceme zaviesť atraktívny príspevok za to, že človek sa rozhodol presťahovať, zmeniť spôsob svojho života a nájsť si prácu v regióne, kde je práce podstatne viac,“ uviedol premiér.



Fico vo svojom príhovore na pódiu v parku opakovane zdôraznil, že Slovensku sa darí. Nevyhol sa kritike médií a opozície, ktorá podľa neho robí politiku nenávisti. „Držme sa filozofie, že keď sa krajine darí - a dnes sa krajine ekonomicky a finančne darí - je našou povinnosťou podeliť sa s verejnosťou o tieto dobré ekonomické výsledky,“ zdôvodnil Fico navrhovaný sociálny balíček.



Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko podľa Fica ťahajú hospodársky rast celej Európskej únie. „Keby u nás nebol hospodársky rast, ktorý sa blíži k štyrom percentám a podobné je to aj v krajinách V4, dnes by Európska únia nemohla hovoriť o pozitívnom hospodárskom raste. Všetci pozerajú s určitou mierou závisti na tento región,“ povedal Fico.



