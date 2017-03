Premiér Fico opätovne vyzdvihol úspechy slovenského predsedníctva

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Predsedníctvo v Rade EÚ bolo pre Slovensko výzvou ako snáď iba prístupové rokovania do Európskej únie. Slovensko túto výzvu zvládlo veľmi dobre nielen na technickej úrovni, ale aj politickej.





Začal sa Bratislavský proces, v ktorom lídri EÚ27 reagovali aj vzrastajúci europesimizmus. Vo svojom príhovore na 17. ročníku hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky za rok 2016 na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí to povedal premiér Robert Fico..



Pokiaľ ide o predsedníctvo, Fico vyzdvihol podpis Parížskej klimatickej dohody, obchodnej dohody s Kanadou, ale aj problematiku rozširovania, ktorú sa Slovensku podarilo udržať na stole.



Vyjadril sa aj k brexitu a V4



Premiér zdôraznil, že tam, kde sme voľakedy stáli my, stoja teraz iné krajiny, ktoré napriek problémom, ktoré EÚ má, veria v miesto v tomto klube. „Náš príbeh je pre nich inšpiráciou,“ dodal Fico s tým, že on by sa nebránil myšlienke, aby sme urýchlili prístupový proces napríklad pre Čiernu Horu, ktorá je už takmer členom NATO.





Jednou z hlavných tém minulého roka bol aj brexit. Slovensko je podľa Fica pripravené brániť národné aj spoločné európske záujmy. Zároveň trváme na tom, aby sa rokovania viedli na úrovni európskej a nie na základe bilaterálnych rozhovorov. Fico tiež zdôraznil, že po odchode musí Veľká Británia ostať strategickým partnerom.



Fico takisto priznal, že Vyšehradská štvorka ostáva naším prioritným zoskupením. Vyzdvihol vzťahy s Českou republikou, ale aj historicky najlepšie vzťahy s Maďarskom. S Poľskom a Rakúskom má Slovensko podľa premiéra tradične dobré vzťahy.



Reagoval na príhovor Kisku



Pokiaľ ide o tento rok, Fico pripomenul, že Slovensko bude predsedať Valnému zhromaždeniu OSN. V septembri sa v New Yorku stretnú viaceré nové osobnosti – generálny tajomník Antionio Guterres, americký prezident Donald Trump či viacerí európski lídri.



Preto podľa neho bude dôležité, aby za medzinárodným stolom sedela skúsená a rešpektovaná osobnosť, čo slovenský šéf diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý bude šéfom Valného zhromaždenia OSN, je.





. Ako podotkol, máme na to predpoklady, keďže sme v schengene aj eurozóne. Dodal, že niektoré krajiny sú z viacrýchlostnej EÚ nervózne.



Premiér odpovedal aj na otázky, pričom dostal priestor na reakciu na príhovor prezidenta Andreja Kisku. Ten upozornil na kremeľskú propagandu a schizofréniu, pokiaľ ide o komunikáciu na Slovensku a za zatvorenými dverami v Bruseli.



Prezident vytkol to, že Slovensko síce sankcie podporuje, ale neustále spochybňuje. Fico vyhlásil, že on nemá záujem na konflikte s prezidentom, ale prezident s ním. Tvrdí, že Slovensko urobilo také kroky, za ktoré na nás Rusko pekne nepozeralo – napríklad reverzný tok plynu na Ukrajinu a kritiku plynovodu Nord Stream II. „Málokto pomohol Ukrajine tak, ako my,“ dodal Fico.



