Premiér Fico je zástancom rozširovania Európskej únie, vstup niektorých krajín by urýchlil

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico je zástancom rozširovania Európskej únie, pretože členstvo v tomto klube je mimoriadne dôležité pre stabilitu a bezpečnosť, nielen pre zvyšovanie životnej úrovne. Fico to uviedol v piatok po skončení Európskej rady. Počas summitu v Bruseli lídri hovorili aj o západnom Balkáne.



V záveroch predsedu Rady Donalda Tuska sa zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v reformách, dobrých susedských vzťahoch a iniciatívach zameraných na inkluzívnu regionálnu spoluprácu. Premiéri a prezidenti potvrdili jednoznačnú podporu európskej perspektíve tohto regiónu. „Ak teda dnes cítime, že na západnom Balkáne je problém, ktorý niektorí premiéri nazvali, že to tam už vrie, tak európska perspektíva, možnosť byť súčasťou Únie, môže byť riešenie pre týchto ľudí,“ myslí si Fico..









„Viem, že každá krajina má svoj živý politický systém, ale keby bolo na mne, tak by som možno uvažoval, či neurobiť nejaký dynamický krok, či nevybrať jednu z tých krajín a urýchliť jej vstup do EÚ, aby aj ďalšie krajiny videli, že ak budú plniť kritériá klubu, lebo EÚ je klub, tak takúto perspektívu majú,“ uviedol premiér. Skonštatoval, že on je zástancom rozširovania Európskej únie, pretože rozširovanie – „to je stabilita a bezpečnosť, nie je to iba približovanie sa týchto krajín z hľadiska životnej úrovne k jadru EÚ“.



Ako ďalej vysvetlil, práve stabilita a bezpečnosť dnes v regióne západného Balkánu chýba. Fico tiež pripomenul, že aj vďaka Európskej únii sú vzťahy Slovenska a Maďarska na historicky najlepšej úrovni.