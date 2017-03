Premiér Fico chce, aby sa ľudia báli pýtať úplatky

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Ľudia musia mať podľa premiéra Roberta Fica pocit strachu, že ak budú pýtať úplatok, druhá strana môže spolupracovať s políciou.



„Musia sa báť. Musia vedieť, budem tlačiť všetky orgány, napríklad spravodajské služby, aby v súlade so zákonom intenzívnejšie zberali informácie o korupcii. Musia vedieť, že pravdepodobnosť odhalenia korupcie v štátnej správe je vysoká,“ vyhlásil v utorok premiér Fico na tlačovej besede počas seminára Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii..



Podľa neho totiž v boji proti korupcii chýbajú informácie, na základe ktorých by sa mohlo konať.



Prísny protischránkový zákon



Fico oznámil, že urobil organizačnú zmenu, podľa ktorej zo sekcie kontroly na úrade vlády preložil priamo do kancelárie predsedu niekoľko ľudí, ktorí budú organizovať sériu podujatí pre predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Povinnosťou úradu vlády je totiž vytvárať prostredie, ktoré bude znižovať priestor pre netransparentné konanie. „Budem sa angažovať v boji proti korupcii,“ zdôraznil.





Podľa predsedu vlády je veľmi nebezpečné, ak sa z témy boja proti korupcii stala jediná opozičná téma. „Je nebezpečné, ako opoziční politici a médiá obviňujú vládnych predstaviteľov z rôznych trestných činov bez akýchkoľvek detailov. Za všetko svedčí obvinenie, že mám účet na Belize,“ uviedol s tým, že jedinou odpoveďou na takéto správanie je ešte väčšia profesionalita v boji proti korupcii.



Fico tvrdí, že jeho vlády urobili v tejto oblasti rad krokov. Prijali napríklad prísny protischránkový zákon. Boj proti korupcii sa podľa neho stal silnou politickou agendou. „Opozícii chýba agenda, preto túto používa na dennej báze. Obvinenia bez dôkazov,“ konštatoval.



Vláda pripravuje nový zákon



Vláda podľa premiéra pripravuje nový zákon o oznamovateľoch trestnej činnosti.



„Bol by to špeciálny zákon na ochranu oznamovateľov korupcie. Musíme taký zákon predložiť, lebo chceme ešte viac povzbudiť ľudí pri oznamovaní korupcie. Hľadáme najatraktívnejšie spôsoby k motivácii pre ohlasovateľov korupcie. Musíme odpovedať, či je cesta, ak po právoplatnom odsúdení by oznamovateľ dostal finančnú odmenu,“ uviedol. Toto je podľa neho odpoveď na zneužitie témy opozíciou.



Fico povedal, že by klamal, keby tvrdil, že korupcia nie je súčasťou nášho verejného života. „Je zlé, keď o veciach nehovoríme otvorene. Na druhej strane je otázka, či vnímanie korupcie zodpovedá objektívnemu stavu. Teda to, čo čítame, či sa vyskytuje v praxi,“ povedal.



Podľa premiéra sú dve extrémne roviny, ktoré sa týkajú korupcie. „Prvý extrém je, keď som povedal, že som lekárovi dal fľašu koňaku. Bol som vypočúvaný na polícii, aj keď som ju dal v roku 1985. Orgány sa tým vážne zaoberali,“ uviedol s tým, že ho za to kritizovali politickí protivníci.



„Naopak, v iných prípadoch politici nie sú takí aktívni. Týka sa to premiérky Ivety Radičovej, ktorá rozhodla o pridelení dotácie 300-tisíc eur na dostavanie športového areálu. V spise je informácia, že majiteľ bol odsúdený za daňové delikty. Krátko nato si poradca vypýtal desať percent ako províziu. Všetci ukazovali na poradcu, ale nie na premiérku. Premiérka mala padnúť. Mňa by upálili zaživa,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého u neho nie je žiadne zľutovanie pre nikoho. „Je mi jedno, či to bude malý, alebo vysoký predstaviteľ štátnej správy.







