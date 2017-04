Predstavitelia skupiny G7 odmietli uvalenie sankcií voči Rusku a Sýrii

LUCCA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Predstavitelia skupiny G7, ktorá združuje priemyselne najrozvinutejšie krajiny sveta, sa na utorkovom summite v talianskom meste Lucca nedohodli na sankciách voči Rusku a Sýrii.



Ministri zahraničných vecí predmetných štátov sa usilovali o dosiahnutie spoločného stanoviska k sýrskemu konfliktu ešte predtým, ako šéf americkej diplomacie Rex Tillerson navštívi Moskvu, kde sa pokúsi ruských činiteľov presvedčiť, aby nepodporovali Damask, informuje spravodajská stanica BBC. .



Útok na mesto Chán Šajchún



Členské štáty G7 sa však zhodli na tom, že ukončiť sýrsky konflikt nebude možné, kým bude pri moci sýrsky prezident Bašár Asad. Sankcie voči vysokopostaveným armádnym činiteľom, ktoré navrhovala Británia, účastníci summitu nepodporili. Stretnutie sa konalo v reakcii na nedávne použitie chemických zbraní v Sýrii.





Sýrska vláda poprela, že útok na povstalcami ovládané mesto Chán Šajchún, pri ktorom minulý týždeň zahynulo 89 ľudí, vykonali jej ozbrojené sily. , z ktorej bol údajne vykonaný chemický útok, čo si vyžiadalo najmenej šesť ľudských životov.



Tillerson o útoku na leteckú základňu



Tillerson po skončení summitu G7 vyhlásil, že americký útok bol "nevyhnutný a vykonaný v záujmu americkej národnej bezpečnosti".





"Nechceme, aby sa nekontrolovaný arzenál sýrskych chemických zbraní dostal do rúk Islamského štátu alebo iných teroristických skupín, ktoré by mohli chcieť zaútočiť na USA alebo našich spojencov," povedal Tillerson.



"Neprajeme si ani to, aby sa použitie chemických zbraní stalo normou v Sýrii alebo inde," dodal americký diplomat, ktorý sa ešte dnes presunie do Moskvy.



