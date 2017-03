Predstavitelia Samsungu rokovali s ministrom Richterom o nedostatku pracovníkov

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v stredu rokoval so zástupcami spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.



Ako uviedol tlačový a komunikačný odbor rezortu práce a sociálnych vecí, spoločnosť má problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov aj napriek snahe nájsť vhodných zamestnancov na úradoch práce. „Ministerstvo práce je pripravené spolupracovať s firmou pri napĺňaní ich personálnych požiadaviek, pričom predmetom stretnutia bola aj otázka zamestnávania občanov z tretích krajín,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí v tlačovej správe..



Minister práce Ján Richter poukázal na doterajšie zistenia nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov z tzv. tretích krajín prostredníctvom zahraničných agentúr dočasného zamestnávania, najmä srbských občanov, ktoré mu potvrdil aj maďarský minister práce na bilaterálnom rokovaní koncom minulého týždňa. „V tejto súvislosti bolo vedeniu spoločnosti odporučené preveriť personálnu situáciu v spoločnosti v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania,“ informovalo ministerstvo.



O zamestnávaní srbských občanov na Slovensku prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania plánuje v pondelok 13. marca rokovať minister Ján Richter so srbským ministrom práce, zamestnávania, veteránov a sociálnych vecí Aleksandarom Vulinom.



