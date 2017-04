Predskokanom Guns N Roses v Prahe bude kapela Biffy Clyro

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Škótska rocková kapela Biffy Clyro sa predstaví v úlohe predskokana na pražskom koncerte americkej formácie Guns N Roses, ktorý sa uskutoční 4. júla na letisku Letňany.Trio z mesta Kilmarnock o tom informovalo prostredníctvom svojich oficiálnych účtov na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Tam členovia skupiny tiež uviedli, že amerických kolegov podporia aj na vystúpeniach v Kodani 27. júna, Paríži 7. júla a v holandskom Nijmegene 12. júla. .

Guns N Roses

Guns N Roses do hlavného mesta Českej republiky zavítajú v rámci turné Not in This Lifetime..., ktoré odštartovali vlani v apríli. Formácia sa predstaví napríklad aj 20. júna v poľskom meste Gdansk na Stadione Energa alebo 10. júla na viedenskom štadióne Ernsta Happela.Na spomínanom turné sa predstavia Axl Rose (spev), Slash (gitara), Duff McKagan (basgitara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (gitara) či Frank Ferrer (bicie).vznikli v roku 1995, pričom od začiatku pôsobia v zostave Simon Neil (gitara a spev), James Johnston (basgitara) a Ben Johnston (bicie). Debutový album Blackened Sky vydali v roku 2002, po ňom nasledovali nahrávky The Vertigo Of Bliss (2003), Infinity Land (2004), Puzzle (2007), Only Revolutions (2009), Opposites (2013) a Ellipsis (2016). S poslednými menovanými štúdiovkami pritom dobyli britský albumový rebríček. V singlovom UK Charte sa im zatiaľ najlepšie darilo s piesňou Mountains z albumu Only Revolutions, ktorá sa dostala na piate miesto. Medzi ich známe skladby patria aj Saturday Superhouse, That Golden Rule, Many Of Horror či Black Chandelier. Získali napríklad štyri NME Awards, tri Kerrang! Awards alebo dve Q Awards.