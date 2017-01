Predražený galavečer je podľa Lajčáka hystericky nafúknutý

Ak sa ukáže pochybenie na strane ministerstva zahraničných vecí, tak vyvodia dôsledky. Ak sa pochybenie neukáže, potom sa bude pýtať rezort.....

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Ak sa ukáže pochybenie na strane ministerstva zahraničných vecí, tak vyvodia dôsledky. Ak sa pochybenie neukáže, potom sa bude pýtať rezort. Vyplýva to zo slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ktorý tak na pondelňajšej tlačovej besede k zhodnoteniu slovenského predsedníctva v Rade EÚ reagoval na otázky súvisiace s pochybnosťami bývalej zamestnankyne rezortu Zuzany Hlávkovej.



Tá koncom novembra informovala verejnosť, že galavečer, na ktorom predstavili logo predsedníctva, bol podľa nej predražený. MZV Hlávkovej obvinenia odmieta, pre kauzu požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad aj Protimonopolný úrad o prešetrenie.



"Nepochopil som a dodnes nechápem, prečo z pochybností bývalej zamestnankyne týkajúcej sa jedného podujatia zo stoviek podujatí sa niekto rozhodol takýmto spôsobom to hystericky nafúknuť. Nech si tí ľudia, ktorí sú za tým, spytujú svedomie, pretože to, čo dosiahli, je, že stovkám ľudí, ktorí naozaj pracovali statočne a tvrdo na úspechu slovenského predsedníctva, zobrali pocit hrdosti," povedal Lajčák.