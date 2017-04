Predpoveď počasia na Veľkú noc vás veľmi nepoteší

Počas veľkonočných sviatkov očakávajú meteorológovia premenlivý charakter počasia, snežiť môže už od stredných polôh a v noci treba počítať....

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Počas veľkonočných sviatkov očakávajú meteorológovia premenlivý charakter počasia, snežiť môže už od stredných polôh a v noci treba počítať aj so slabým mrazom. Takmer počas celého veľkonočného obdobia obdobia bude zasahovať od severu do našej oblasti brázda nízkeho tlaku a s ňou spojený studený front postúpi nad Slovensko od severozápadu.



Ochutnávka letného aj zimného počasia .



Najchladnejšie bude vo výške približne 1500 m n. m. v pondelok ráno. Počas Veľkej noci treba počítať s oblačným až zamračeným počasím. Vo štvrtok sa zrážky vyskytnú na viacerých miestach, v nedeľu bude zrážok menej a vyskytnú sa najmä na severe a východe. V spomínané dni bude aj veterno.



V piatok a pondelok počítajú meteorológovia s prehánkami, ktoré budú od stredných polôh vo výške 900 až 1400 m n. m. vo forme snehu a v noci môže teplota klesnúť pod nulu. Najväčšia pravdepodobnosť mrazu vo výške dvoch metrov nad povrchom je v piatok a pondelok ráno.



„Apríl môže byť ochutnávkou letného aj zimného počasia. Dokonca ani nemusíme hľadať ďaleko v minulosti, aby sme našli obe možnosti,“ uvádza SHMÚ. Príkladom zimného scenára je apríl 2013, keď po studenom marci ešte niekoľko dní pokračovalo chladné počasie aj v apríli.



Predovšetkým na západnom a strednom Slovensku sa vyskytovali aj snehové zrážky a na severe boli aj celodenné mrazy. V noci na 2. apríla 2013 zaznamenali v Oravskej Lesnej dokonca -17,3 °C, čo je v apríli zároveň aj najnižšia teplota nameraná na Slovensku.



V apríli nie je vylúčený ani tropický deň



Veľmi teplý začiatok apríla na našom území zaznamenali meteorológovia minulú jar, keď na Slovensko prúdil od juhu až juhozápadu veľmi teplý vzduch. Letný deň sa vtedy vyskytol na mnohých miestach po celom Slovensku. Stanice Moldava nad Bodvou a Revúca zaznamenali vyše 27 °C.



V apríli nie je podľa SHMÚ vylúčený ani tropický deň, teda deň s teplotou 30 °C a viac, aký sa u nás vyskytol napríklad na záver apríla roku 2012 aj 2013.



Posledný aprílový deň v roku 2012 bolo v Gabčíkove 31,8 °C, čo je v apríli najvyššia teplota nameraná na Slovensku. V roku 2017 bol v úvode apríla taktiež letný scenár. Na Slovensku meteorológovia zaznamenali tri po sebe idúce letné dni.



Premenlivé počasie



SHMÚ pripomína, že dátum Veľkej noci pripadá každoročne na prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti.



Veľkonočné obdobie, začínajúc Zeleným štvrtkom a končiac Veľkonočným pondelkom, preto sa každý rok vyskytne od 22. marca do 25. apríla.



V tomto období sa počasie na našom území vyznačuje zvýšenou premenlivosťou. Vo vyšších zemepisných šírkach je ešte stále dostatočná zásoba studeného vzduchu a súčasne má už slnko dostatočnú výšku, aby vyhrialo zemský povrch a priľahlé vrstvy vzduchu.



Pri vpádoch studeného morského vzduchu sa však aj v nížinách Slovenska môže vyskytnúť mráz, no v dňoch, keď na Slovensko prúdi veľmi teplý vzduch, sa na našom území pri slnečnom počasí môže už koncom marca vyskytnúť letný deň.



, ,