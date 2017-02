Predávajúci a kupujúci U.S. Steelu sa streli s ministrami

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - V pondelok krátko pred poludním sa podľa informácií televízie JOJ stretli na úrade vlády ministri a čínski a americkí zástupcovia firiem, ktoré figurujú pri predaji košických železiarní U.S. Steel. Hlavným bodom ich programu bol práve predaj železiarní.



Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho hovorí o rokovaní s predstaviteľmi U.S. Steel Košice. "V pondelok na Úrade vlády prebehlo v prítomnosti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pelleginiho, ministra financií Petra Kažimíra a ministra hospodárstva Petra Žigu rokovanie s predstaviteľmi U.S. Steel Košice v zmysle memoranda, ktoré predpokladá informovanie sa o dianí a situácii v podniku. O obsahu rokovania nebudeme bližšie informovať," informuje riaditeľka komunikačného odboru podpredsedu vlády Jana Burdová..



"Za vládu môžem potvrdiť, že naďalej platí prísľub, že vláda bude súčasťou rokovaní o predaji oceliarní. Budeme chrániť strategické záujmy Slovenska a košického regiónu a trváme na tom, aby sa v Košiciach bez ohľadu na vlastníka udržala zamestnanosť a zostala výroba ocele," napísal Žiga.



Američania predávajú fabriku U.S. Steel Košice na východe Slovenska čínskemu gigantovi He Steel. Predaj košickej fabriky odštartoval koncom januára. Američania podpísali s čínskym koncernom memorandum o porozumení. Podpisom dokumentu vstúpili Číňania do procesu predaja.



Vo februári má nasledovať komplexný audit, teda hĺbková kontrola podniku, dodáva televízia JOJ.