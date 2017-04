Pred bojmi v Mósule ušlo takmer pol milióna ľudí

BAGDAD 17. apríla (WebNoviny.sk) - Od začiatku ofenzívy voči tzv. Islamskému štátu (IS) v Mósule pred šiestimi mesiacmi ušlo z tohto severoirackého mesta takmer pol milióna ľudí OSN. Uviedla to v správe koordinátorka humanitárnych operácií OSN v Iraku Lise Grandeová.



Na začiatku ofenzívy irackých síl v októbri sa v najhoršom prípade počítalo s jedným miliónom vysídlených osôb. Svoje domovy doteraz podľa OSN opustilo 493.000 ľudí. Iracká vláda oznámila, že do oslobodených oblastí mesta sa zatiaľ vrátilo viac ako 90.000 civilistov..





Irackej armáde a jej spojencom sa podarilo vytlačiť bojovníkov IS z východnej časti Mósulu a okolitých oblastí. Boje na západe mesta ležiaceho na rieke Tigris, ktoré je poslednou baštou IS v Iraku, stále pokračujú.



Podľa Grandeovej sa v západných štvrtiach Mósulu nachádza ešte asi 500.000 civilistov. Len v husto osídlenom starom meste uviazlo 400.000 ľudí. "Robíme všetko, čo môžeme, ale je to dlhý boj a útok na staré mesto sa ešte nezačal," citovala Grandeovú agentúra DPA.



