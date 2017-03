Prebieha Týždeň mozgu, cieľom je osveta o jeho fungovaní či zlyhávaní

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - V pondelok 13. marca sa začal Týždeň mozgu, ktorý potrvá do nedele 19. marca. Cieľom tejto medzinárodnej kampane, ktorá sa koná v 61 krajinách sveta, je osveta o problematike mozgu, jeho fungovaní či zlyhávaní napríklad v dôsledku Alzheimerovej choroby a príbuzných demencií.

Príznaky Alzheimerovej choroby

Deň otvorených dverí v centre MEMORY

Na Slovensku sa koná už po desiaty raz a uskutočňuje sa pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. V tomto ročníku sa do podujatia zapája 156 inštitúcií, vrátane materských a základných škôl či domovov dôchodcov, zo všetkých slovenských krajov.V Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami 7,3 milióna ľudí, na Slovensku ich má zhruba 60-tisíc pacientov. Podľa odhadov odborníkov sa v roku 2040 s týmto ochorením bude potýkať viac ako 11 miliónov Európanov. V tom čase by podľa predpokladov mal počet Slovákov postihnutých týmito ochoreniami vzrásť na 180-tisíc.Najčastejšími príznakmi Alzheimerovej choroby sú zhoršovanie pamäte, časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá orientácia v známom prostredí či časová dezorientácia. Najvýznamnejším faktorom vzniku Alzheimerovej choroby je vek.Demenciou trpí každý dvadsiaty človek vo veku nad 65 rokov, u pacientov vo veku 80 rokov a viac je to každý piaty."Neustále zdôrazňujeme všeobecné pravidlo: možnosť odstrániť alebo zmierniť postup Alzheimerovej choroby závisí od včas stanovenej diagnózy a následnej terapie. Každý z nás má rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných, ktorí, ak ochorejú, budú potrebovať našu opateru. Preto by sa o toto ochorenie mali zaujímať aj tí mladší," vyzdvihla potrebu venovať sa problematike Mária Čunderlíková, riaditeľka centra MEMORY v Bratislave.

Spomínané centrum si pri príležitosti Týždňa mozgu pripravilo na 14. marca deň otvorených dverí, počas ktorého si záujemcovia a záujemkyne môžu prezrieť jeho priestory a priamo si na sebe vyskúšať jednotlivé typy poskytovaných terapeutických aktivít.

Odborníci ich oboznámia so spôsobmi trénovania a zachovávania si zdravej pamäte, ale tiež vysvetlia ako pristupovať k človeku s demenciou. Pre rodinných opatrovateľov si pripravili poradenstvo v oblasti zvládania stresu spojeného so starostlivosťou o človeka s týmto ochorením a predstavenie podporných skupín.

Návštevníci a návštevníčky centra MEMORY sa tiež môžu informovať o možnosti dobrovoľníctva či účasti vo výskumnom projekte, o programoch systematického vzdelávania v problematike demencie ako aj o aktivitách Alzheimerovej spoločnosti.

Informácie agentúre SITA poskytla Jana Blusková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a Centra MEMORY.