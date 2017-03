Pre zmenu času budú meškať dva nočné spoje RegioJetu a osem vlakov ZSSK

Hodinové meškania vlakov

Dva spoje RegioJetu

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Cez víkend prejdeme opäť na stredoeurópsky letný čas, osem diaľkových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) tak bude s príchodom do konečnej stanice meškať. V nedeľu 26. marca si o 02:00 stredoeurópskeho času posunieme hodiny na 03:00 letného času.Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca Železničnej spoločnosti Tomáš Kováč, táto zmena v nedeľu nadránom ovplyvní jazdu spojov na slovenskom území, takže vlaky prídu do konečnej stanice o hodinu neskôr. „Reálne však bude čas jazdy zodpovedať času uvedenému v platnom cestovnom poriadku ZSSK,“ dodal. .O hodinu neskôr prídu do Bratislavy rýchlik R 17614 Zemplín, ktorý z Humenného odchádza o 21:54 a prechádza cez Košice i rýchlik R 615 Zemplín, ktorý ide z Bratislavy hlavnej stanice o 23:45 a cez Košice pokračuje do Humenného. Šesťdesiat minút bude meškať aj vlak EN 442 Bohemia, ktorý pôjde z Humenného o 19:46 a cez Košice bude pokračovať do Prahy.Ako ďalej uvádza ZZSK, dlhšie budú cestovať aj ľudia vo vlaku EN 443 Bohemia, ktorý ide z Prahy o 23:09 a cez Košice príde ráno do Humenného. Do Košíc bude meškať do šesťdesiat minút, v Humennom do tridsať minút. O hodinu dlhšie budú cestovať aj tí, ktorí pôjdu o 20:24 vlakom EN 444 Slovakia z Košíc do Prahy i o 22:00 vlakom EN 445 Slovakia z Prahy do Košíc.S hodinovým meškaním príde aj vlak EN 476 Metropol, ktorý vyjde z Budapešti o 20:05 a cez Štúrovo, Nové Zámky, Bratislavu a Kúty pôjde do Berlína. Približne rovnaký čas bude meškať aj vlak EN 477 Metropol, z Berlína odíde o 19:01 a cez Kúty, Bratislavu, Nové Zámky a Štúrovo príde ráno do Budapešti.Zmena času ovplyvní aj jazdu dvoch nočných spojov spoločnosti RegioJet, ktoré idú z Košíc do Prahy a z Prahy do Košíc. Tieto vlaky prídu v nedeľu ráno do svojich staníc, kde zastavia po 2:00 s hodinovým posunom oproti ostatným dňom. Cestujúci budú mať pri týchto spojoch na lístku posunuté časy príchodu do staníc, kde vlaky zastavujú po 2:00. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

V nedeľu 26. marca si o 02:00 stredoeurópskeho času posunieme hodiny na 03:00 letného času. Letný čas sa skončí v nedeľu 29. októbra, keď sa o 03:00 posunú hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času. Na území Slovenska stredoeurópsky letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949.



Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. V roku 1999 sa prvýkrát SELČ končil v októbri, dovtedy sa stredoeurópsky čas začínal koncom septembra. Niektoré štáty SELČ nemajú. Posúvať hodiny nemá význam v krajinách na rovníku, kde sú deň a noc približne rovnako dlhé - 12 hodín. So zmenami času skoncovali aj v Rusku, kde sa čas menil naposledy na jar 2011.



Hlavným cieľom zavedenia stredoeurópskeho letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Ľudia, ktorí v lete vstávajú pred siedmou hodinou ráno, však napríklad minú viac energie, lebo musia svietiť. Napriek tomu odborníci tvrdia, že je to málo v pomere k tomu, čo sa ušetrí večer.