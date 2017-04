Pre nás je pocta vidieť Juventus takto brániť, hovorí Hamšík po šlágri Serie A

NEAPOL 3. apríla (WebNoviny.sk) - Šláger 30. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže medzi tretím SSC Neapol a lídrom Juventusom Turín nemal v nedeľu večer víťaza (1:1). Na úvodný zásah Samiho Khediru zo 7. minúty odpovedal slovenský stredopoliar Marek Hamšík po hodine hry vyrovnávajúcim gólom. V tabuľke tak zostala strata Neapola na Juventus desaťbodová.



Hamšík vyrovnal strelou do horného rohu .



Pre Hamšíkov tím sa zápas nezačal dobre, Juventus sa ujal na štadióne San Paolo vedenia zásluhou Samiho Khediru už v siedmej minúte. Inkasovaný gól ide na vrub brankára Rafaela, ktorý nastúpil po prvý raz v sezóne namiesto zraneného Pepeho Reinu.



Potom sa Juventus stiahol pred vlastnú šestnástku, v súperovej sa k lopte dostal v prvom polčase len trikrát, čo je negatívny rekord. Po zmene strán sa ešte viac „zakopal“, miestami bránil desiatimi hráčmi.





Hamšík vyrovnal strelou do horného rohu v 60. minúte, keď mu do stredu šestnástky poslal výbornú loptu Dries Mertens. Slovenský reprezentant predtým zahodil dve sľubné príležitosti.



„Pre nás je to pocta vidieť Juventus takto brániť. Ukazuje to, akí sme boli dobrí. Keď vezmem do úvahy, ako sme hrali počas 90 minút, myslím si, že sme si zaslúžili viac ako bod. Koncentrovali sme sa na našu hru a na zdolanie súpera,“ cituje kapitána SSC portál football-italia.net.



Fanúšikovia "vítali zradcu" Higuaína



Viac ako 50-tisíc píšťaliek rozdali pred štadiónom domácim fanúšikom, aby takto mohli privítať „zradcu“ - svojho bývalého hráča Gonzala Higuaína, ktorý od svojho prestupu do Turína prvý raz zavítal na štadión San Paolo. Počas zápasu po každom jeho dotyku s loptou sa z hľadiska ozval piskot. Čo na to hovorí Hamšík? „Higuaín vydal zo seba počas troch rokov v Neapole všetko. Potom... Nezamýšľam sa nad ním. Myslím na Neapol.“





Hamšík má v tejto sezóne na konte už 25 "kanadských bodov" za 13 gólov a 12 asistencií (v Serii A 11 gólov a 8 asistencií). Vo svojom 28. vystúpení proti Juventusu strelil svoj siedmy gól, má aj dve asistencie. Slovenský reprezentant opustil ihrisko v 76. minúte pre svalové problémy. Takisto pre zdravotné problémy musel stiahnuť tréner Sarri predčasne z ihriska Ivana Striniča.







Podľa trénera SSC Maurizia Sarriho si Neapol zaslúži uznanie, pretože „v Taliansku takto trpiaci Juventus len zriedka vidieť.“ Tempo diktovali Partenopei, ktorí si vytvorili oveľa viac šancí ako Turínčania.



„Keď hráte spôsobom ako v tomto zápase, trénera môže trocha mrzieť výsledok, ale určite nemôže ísť domov sklamaný,“ povedal Sarri pre Mediaset Premium. „Duel sa začal skutočne zle, keď sme prehrávali už po siedmich minútach. Potom sme však nedovolili Juventusu vypracovať si žiadne šance ani kontry,“ doplnil svoje vyjadrenie.



Aj jeho sa pýtali na Higuaína. „Piskot bol pre Higuaína nevyhnutný, časom prejde. Som sklamaný iba z toho, že sme nepotešili týchto fanúšikov. Pokúsime sa o to v stredu,“ reagoval kormidelník SSC.



V stredu sa oba tímy stretnú opäť



Tréner „starej dámy“ Massimiliano Allegri povedal, že „nie je hanba byť defenzívnejší v takomto dôležitom zápase“ a „semifinále Talianskeho pohára je dôležitejšie“.



„Na začiatku sme hrali dobre, ale po vedení sme Neapolu dovolili kontrolovať hru. Neboli sme dostatočne silní v držaní lopty. Očakával som problémy, tituly sa vyhrávajú v takýchto zápasoch, zbieraním ťažkých bodov vonku,“ hodnotil duel kouč hostí.



„Higuaín podal dobrý výkon, najmä v prvom polčase. Je vďačný Neapolu a ten by mal byť vďačný jemu,“ komentoval Allegri dianie na štadióne okolo Argentínčana.



Už v stredu sa oba tímy stretnú opäť v odvetnom semifinále Talianskeho pohára,



