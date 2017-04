Pre konferenciu predsedov parlamentov EÚ budú v Bratislave dopravné obmedzenia

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Pre konferenciu predsedov parlamentov Európskej únie (EÚ) budú v nedeľu 23. apríla a v pondelok 24. apríla v hlavnom meste menšie dopravné obmedzenia.



Ako ďalej agentúru SITA informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vodičom odporúčajú najmä v pondelok 24. apríla od 8:00 do 9:00 vyhnúť sa uliciam Mudroňova a Palisády v smere z centra mesta, keď sa delegáti budú presúvať na Bratislavský hrad. Od 17:00 bude následne presun lídrov v smere na bratislavské letisko a diaľnicu do Viedne. .



45 zahraničných delegácií



Počas oboch dní bude uzavretý aj vstup do areálu Bratislavského hradu, vrátane garáží, ktoré budú tieto dva dni slúžiť delegátom konferencie.



V nedeľu 23. apríla sa začína výročná Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie, ktorá je základným každoročným formálnym stretnutím reprezentantov národných parlamentov členských krajín EÚ, Európskeho parlamentu, predstaviteľov parlamentov kandidátskych a ďalších európskych krajín. Účasť na podujatí potvrdilo 45 zahraničných delegácií, z toho 29 predsedov parlamentov, 11 podpredsedov parlamentov a päť delegácií bude zastúpených na nižšej úrovni.



Zhodnotenie slovenského predsedníctva



Úvodná časť pracovného programu konferencie bude zameraná na zhodnotenie výsledkov slovenského predsedníctva v Rade EÚ a jeho parlamentnej dimenzie, doplnená o prezentáciu aktuálneho priebehu parlamentnej dimenzie maltského predsedníctva v Rade EÚ a o vystúpenia predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho a podpredsedu Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainena.



Jednou z najočakávanejších tém v pondelok 24. apríla bude zriadenie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu, a to spoločným rozhodnutím zúčastnených predstaviteľov európskych parlamentných komôr. Súčasťou tohto rozhodnutia by malo byť odsúhlasenie spôsobu nominácie členov za jednotlivé parlamenty a modalít fungovania takejto spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny.



