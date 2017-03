Pre daňové priznania budú dlhšie otvorené aj vybrané pošty

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Ku koncu lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok budú k dispozícii dlhšie aj vybrané pošty. Informovala o tom Slovenská pošta, ktorá 31. marca predlžuje otváracie hodiny 84 pobočiek po celom Slovensku. Ako sa uvádza vo vyhlásení pošty, pripravuje sa tak na očakávaný zvýšený nápor v posledný marcový den.



V Bratislave bude možnosť na pošte podať daňové priznanie až do polnoci 31. marca, dokedy bude otvorená Pošta Bratislava 3 na Tomášikovej ulici. Pošta Bratislava 1 na Námestí SNP bude otvorená do 21:00. Celkovo bude v Bratislave päť prevádzok s predĺženými otváracími hodinami. Rovnako päť pobočiek bude dlhšie k dispozícii v Košiciach, v Trnave to budú tri pošty, v Banskej Bystrici štyri pošty a v Trenčíne, Nitre, Prešove a v Žiline budú môcť predĺžené otváracie hodiny klienti využiť na jednej pobočke..



Kompletný zoznam prevádzok s upravenými otváracími hodinami na 31. marca je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej pošty. "Pri výbere jednotlivých pobočiek hrali rozhodujúcu úlohu predovšetkým skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Pošty s nadštandardnými otváracími hodinami sa nachádzajú prevažne v okresných a krajských mestách, aby mohli obslúžiť čo najväčší počet klientov," píše sa v tlačovej správe spoločnosti. Slovenská pošta však napriek tomu vyzýva občanov, aby si podanie daňových priznaní nenechávali na poslednú chvíľu a predišli tak možným nepríjemnostiam.