Pre Slovan je prioritou KHL, trénerom zostáva Miloš Říha

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Miloš Říha zostane tréner hokejistov Slovana Bratislava aj v sezóne 2017/2018. V rozhovore pre oficiálny ligový portál, ktorého prepis priniesol tímový web hcslovan.sk, to potvrdil člen predstavenstva klubu Juraj Široký ml. „Miloš Říha má ešte platný kontrakt na jednu sezónu,“ povedal Široký.



Cieľom postup do play-off .



Slovan sa v novom ročníku chce podľa jedného zo svojich vrcholných predstaviteľov prezentovať hrou, na ktorú sa budú chodiť fanúšikovia pozerať. Najmä doma chce získavať viac bodov ako v predchádzajúcich sezónach.





„Musíme zachytiť začiatok základnej časti, pretože práve v tejto fáze sezóny sme v predchádzajúcich dvoch rokoch najviac strácali. Ak to rozpočet a situácia na trhu s hráčmi umožnia, chceli by sme mať na súpiske o čosi viac slovenských hráčov, aby sme ich v náročných podmienkach KHL dokázali lepšie pripraviť pre potreby reprezentácie. Toto všetko by malo rezultovať do športového cieľa postúpiť do play-off a pokiaľ ide o marketingový cieľ, chceme jednoznačne potvrdiť postavenie divácky najúspešnejšieho športového klubu na Slovensku," uviedol Široký ml.



Zvažujú "béčko" v Tipsport lige



Rozpočet Slovana pravdepodobne zostane v novom ročníku na úrovni predchádzajúcich sezón. Mužstvo sa bude skladať v najbližších týždňoch. Viacerí hráči už dostali slovné návrhy kontraktov, nové zmluvy však podľa reglementu KHL môžu zverejňovať až po 1. máji.



„Napriek tomu, že niektorým hráčom, ktorých by sme chceli vidieť v tíme, nemôžeme objektívne ponúknuť zmluvy na úrovni iných silných klubov KHL, hokejisti majú vo všeobecnosti o pôsobenie v Bratislave záujem. Náš klub pôsobí v tradičnom hokejovom meste s vysokou kvalitou života a hráčom dokáže poskytnúť zázemie na špičkovej úrovni," tvrdí člen slovanistického predstavenstva.



V predchádzajúcich týždňoch sa objavili hlasy, aby sa Slovan vrátil do Tipsport ligy. Belasí patria historicky medzi najatraktívnejších súperov klubov zo Slovenska. „Pre Slovan je jednoznačnou prioritou pre najbližšiu sezónu, ale aj ďalšie roky zotrvať v KHL. Slovan sa môže ďalej rozvíjať a rásť iba v KHL. Nevylučujem však, že ak nám to finančné možnosti dovolia, zvážime v budúcnosti vytvorenie B-tímu, ktorý by sa uchádzal o miesto v Tipsport lige,“ dodal Široký ml.







