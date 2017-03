Pre ČSOB Bratislava Marathon 2017 budú v meste zmenené spoje MHD

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Pre mestský maratón ČSOB Bratislava Marathon 2017 bude v hlavnom meste počas nadchádzajúceho víkendu dočasne zmenená premávka mestskej hromadnej dopravy (MHD).



Zmeny v MHD .



Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová, zmeny sa budú týkať niektorých autobusových, trolejbusových a električkových spojov najmä v nedeľu 2. apríla v čase približne od 9:00 do 15:00, s obmedzeniami by však cestujúca verejnosť mala rátať už aj v piatok 31. marca a v sobotu 1. apríla.



Podľa Volfovej nebudú vybrané spoje MHD premávať v istých úsekoch, prípadne ich trasa bude skrátená alebo dočasne pozmenená. V rámci električkovej dopravy sa zmeny dotknú liniek číslo 1, 3, 4, 8, 9 a X9. Pri trolejbusovej doprave to budú linky číslo 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210 a 212. Čo sa týka autobusov, budú to linky číslo 21, 25, 28, 39, 50, 66, 68, 70, 87, 88, 90 a 96.



Dvanásty ČSOB Marathon Bratislava



Bežecké podujatie ČSOB Bratislava Marathon (1. - 2. 4. 2017) sa v hlavnom meste bude konať už po dvanásty raz. Medzi prihlásenými bežcami je zastúpených 40 krajín sveta. Do Bratislavy tento rok zavítajú bežci z Brazílie, Kolumbie, Hongkongu, Kataru, Nového Zélandu či Mexika. Štáb organizátorov pripravuje ČSOB Bratislava Marathon približne osem mesiacov.



Počas víkendu im pomáha približne 600 ľudí, k tomu 70 dobrovoľníkov a tento rok aj 38 seniorov. Najpodstatnejšia zmena, ktorú pripravili v roku 2017, sa týka trasy. Prvýkrát sa pobeží po obnovenom Starom moste do Petržalky. Súčasťou ČSOB Bratislava Marathon 2017 budú aj majstrovstvá Slovenska mužov, žien i družstiev v maratóne. Ambasádormi ČSOB Bratislava Marathon 2017 sú paracyklista Jozef Metelka a vodný slalomár Matej Beňuš.



