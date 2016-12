Pravda je vonku, Rusko priznalo riadený dopingový systém

Koniec zatĺkania, Rusko prvý raz priznalo, že rozsiahly dopingový podvod mal inštitucionálne pozadie. Výkonná riaditeľka národnej antidopingovej....

NEW YORK 28. decembra (WebNoviny.sk) - Koniec zatĺkania, Rusko prvý raz priznalo, že rozsiahly dopingový podvod mal inštitucionálne pozadie. Výkonná riaditeľka národnej antidopingovej agentúry RUSADA Anna Anceliovičová však naďalej trvá na tom, že ministerskí úradníci nemajú s aférou nič spoločné. Uviedla to v rozhovore pre americký denník The New York Times. Nevylúčila pri tom účasť Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), nástupcu sovietskej tajnej polície KGB.



"Bolo to sprisahanie inštitúcií," cituje web nytimes.com Anceliovičovú, ktorá sa sama priamo nepodieľala na vyšetrovaní. Zistenia ju vraj šokovali.



Nastalo veľké množstvo chýb



Zlyhanie priznal aj Vitalij Smirnov, ktorého prezident Ruskej federácie Vladimir Putin poveril riadením reformy antidopingového systému: "Z môjho uhla pohľadu ako bývalého ministra športu a prezidenta národného olympijského výboru nastalo veľké množstvo chýb."



Obáva sa však, že za tým môže byť snaha o zastavenie ďalšieho pátrania. "Ide o kontrolované škody. Vládne kruhy majú stále na vec iný názor. Sme svedkami hry so slovíčkami," upozornil kanadský právnik, ktorý svojimi správami odhalil rozsah podvodov. V najnovšej z nich ponúkol dôkazy o manipuláciách so vzorkami ruských športovcov priamo v zákulisí zimných olympijských hier 2014 v Soči. Zistil, že do systému boli zapletení aj športovci v mládežníckych kategóriách či telesne znevýhodnení.



Aj "Západ" má dopingové maslo na hlave



"Musíme nájsť príčinu, prečo mladí športovci užívajú doping, alebo prečo s tým súhlasia," uviedol Smirnov. Na druhej strane nezabudol pripomenúť, že aj "Západ" má dopingové maslo na hlave. Myslel tým únik informácií o terapeutických výnimkách pre športovcov zo západných krajín. "Rusko nikdy nemalo také privilégiá ako iné krajiny," vyhlásil Smirnov.



McLaren okrem iného dokázal, že v Soči sa manipulovalo s fľaškami na močové vzorky. Našli sa na nich škrabance a značky, ako to predpovedal hlavný informátor, bývalý riaditeľ moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov. Smirnov a jeho poradcovia tvrdia, že niečo podobné sa mohlo pokojne diať aj v zákulisí iných olympijských hier. "WADA má šťastie, že má Rodčenkova. Možno sa v Číne, Londýne či kdekoľvek inde robili rovnaké veci. Pretože systém nefunguje," vyslovil vážne obvinenia právnik Ruského olympijského výboru Viktor Berezov.