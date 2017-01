Pracovných síl je málo, Fico očakáva mzdové preteky

MALACKY 27. januára (WebNoviny.sk) – Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl je cítiť už aj v okrese Malacky v Bratislavskom kraji. Počas pracovného výjazdu v Malackách to v piatok konštatoval premiér Robert Fico, ktorý navštívil niekoľko firiem, gymnázium a úrad práce a stretol sa s vedením mesta.



Rovnaké zistenie prezentoval novinárom aj podpredseda vlády Peter Pellegrini, podľa ktorého niektoré firmy museli pre nedostatok pracovných síl dočasne presunúť svoju prevádzku do zahraničia. "Miera nezamestnanosti je tu veľmi nízka a je obrovský problém pre zamestnávateľov nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, čo bude podľa nášho názoru v blízkej budúcnosti znamenať, že firmy sa budú predbiehať v tom, ako si človeka udržať v pracovnom pomere," vyhlásil Fico s tým, že sa dá očakávať posilňovanie sociálnych programov a mzdové preteky. .



Štát chce pomôcť nájomnými bytmi



"Pokiaľ by fenomén nedostatku pracovných síl viedol k zvyšovaniu miezd, bol by to fakt, ktorý by sme vítali," konštatoval premiér. Nedostatok pracovných síl odmieta riešiť dovozom pracovníkov zo zahraničia, keďže na Slovensku sú regióny s veľkou nezamestnanosťou. Zároveň však opäť zdôraznil, že podporu vlády dostanú len tí nezamestnaní, ktorí chcú skutočne pracovať, no nemajú možnosť.



Priority spolupráce medzi samosprávou a štátom boli hlavnou témou rokovania premiéra s primátorom Jurajom Říhom. Fico pritom spomenul najmä výstavbu nájomných bytov, o ktorú majú Malacky záujem. Vláda chce podľa neho zmeniť parametre financovania výstavby takýchto bytov. V súčasnosti si môžu obce a mestá zobrať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 percent nákladov na výstavbu, pričom 30 percent hradí štát formou nenávratného príspevku.



"Budeme hľadať finančné zdroje, aby sme tento pomer mohli zmeniť a aby bol príspevok štátu vyšší," povedal Fico a zdôraznil, že štát bude uprednostňovať výstavbu nájomných bytov v lokalitách, kde sú potrebné z hľadiska zamestnanosti.



Malacky sa občas potrebujú oprieť o štát



Pellegrini informoval, že vláda chce v prípade okresov, ako sú Malacky, používať takzvanú pozitívnu diskrimináciu pri financovaní projektov zo štátnych zdrojov. Vysvetlil, že Malacky totiž nemôžu čerpať európske štrukturálne fondy, keďže sa nachádzajú v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý túto možnosť ako bohatší región nemá.



"Na stretnutí so starostami sme diskutovali o tom, aby sme lepšie zacielili dotačné schémy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu tak, aby tieto programy mohli sanovať tento nedostatok v okresoch Bratislavského kraja," uviedol vicepremiér.



Primátor Malaciek Juraj Říha na záver menoval projekty, ktoré sa v Malackách pripravujú a ktoré budú potrebovať pomoc od štátu. Konkrétne spomenul výstavbu dvoch diaľničných križovatiek na diaľnici D2, výstavbu nájomných bytov či plánovanú modernizáciu železničnej trate. "Sú projekty, pri ktorých si samospráva vystačí sama, no pri niektorých je dobré, že sa môže oprieť o štát," uzavrel.