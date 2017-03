Pozrite si obsah listu britskej premiérky, ktorým oficiálne spustila odchod Veľkej Británie z Európskej únie

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša hlavné časti listu britskej premiérky Theresy Mayovej adresovaného prezidentovi Európskej....

LONDÝN/BRUSEL 29. marca (WebNoviny.sk) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša hlavné časti listu britskej premiérky Theresy Mayovej adresovaného prezidentovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, ktorým oznámila, že jej krajina si želá aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení z Európskej únie.



Vážený prezident Tusk, občania Spojeného kráľovstva 23. júna minulého roku odhlasovali vystúpenie z Európskej únie. Ako som uviedla už predtým, toto rozhodnutie neznamenalo odmietnutie hodnôt, ktoré zdieľame ako Európania. Takisto nešlo o pokus poškodiť Európsku úniu a ďalšie členské štáty. Naopak, Spojené kráľovstvo si želá úspech a prosperitu pre Európsku úniu. Referendum bolo v skutočnosti hlasovaním o obnovení nášho národného sebaurčenia. Opúšťame EÚ, ale neopúšťane Európu - chceme zostať oddanými partnermi a spojencami pre našich priateľov na celom kontinente. .



...



Týmto listom chcem aktivovať výsledok demokratického hlasovania občanov Spojeného kráľovstva. V súlade s článkom 50(2) Zmluvy o Európskej únii oznamujem Európskej rade úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. Okrem toho, v zmysle toho istého článku 50(2), ako je zároveň uvedené v článku 106a Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, oznamujem úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.



...



Špecifické záujmy národov



Je v najlepšom záujme Spojeného kráľovstva i Európskej únie, aby sme v rámci tohto procesu dosiahli naše ciele spravodlivým a usporiadaným spôsobom... Chceme, aby Európa ostala silnou, prosperujúcou a schopnou presadzovať svoje hodnoty, hrať vedúcu úlohu vo svete a brániť sa pred bezpečnostnými hrozbami.



...



Chcela by som predstaviť niekoľko princípov, ktoré nám môžu pomôcť vo formovaní diskusie, predtým však chcem informovať o procese, ktorý budeme uskutočňovať doma v Spojenom kráľovstve.



Ako som už povedala, vláda predloží legislatívny návrh, ktorým zruší platnosť Zákona britského parlamentu o Európskych spoločenstvách z roku 1972, umožňujúceho účinnosť zákonov EÚ v našej krajine. Tento legislatívny návrh zmení a včlení celú sústavu existujúcej legislatívy EÚ (acquis) do britského právneho poriadku. To znamená istotu pre britských občanov i všetkých, ktorí budú podnikať v Spojenom kráľovstve. Vláda bude ešte rokovať o konkrétnom znení a spôsobe implementácie tohto zákona a v tejto súvislosti zajtra zverejníme Bielu knihu.



...



Zároveň si, samozrejme, budeme plniť svoje povinnosti členskej krajiny EÚ, kým sme jej súčasťou, pričom navrhovaná legislatíva nevstúpi do platnosti pred naším vystúpením.



Od začiatku až do konca budeme rokovať ako jednotné Spojené kráľovstvo, pričom budeme brať do úvahy špecifické záujmy každého národa a regiónu Spojeného kráľovstva. V súvislosti s navrátením právomocí Spojenému kráľovstvu budeme diskutovať o tom, ktoré kompetencie ostanú Westminsteru a ktoré sa presunú na Škótsko, Wales a Severné Írsko.



...



Spojené kráľovstvo sa chce dohodnúť s EÚ na hĺbkovom a osobitnom partnerstve, ktoré sa bude týkať hospodárskej aj bezpečnostnej spolupráce.



...



Ak však vystúpime z Európskej únie bez dosiahnutia dohody, východiskovou pozíciou pre nás bude obchodovanie podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.



Prípadná nedohoda v bezpečnostných otázkach by znamenala oslabenie spolupráce v boji proti kriminalite a terorizmu.



...









Princípy úspešného odchodu



Pred začiatkom rokovaní, ktoré onedlho otvoríme, by som rada predstavila niekoľko princípov, na ktorých by sme sa mohli dohodnúť, aby tento proces prebehol čo najplynulejšie a s čo najväčším úspechom.



I. Mali by sme sa správať voči sebe konštruktívne, s rešpektom a v duchu úprimnej spolupráce. Odkedy som sa stala premiérkou Spojeného kráľovstva, počúvala som pozorne Vás, šéfov vlád krajín EÚ a predsedov Európskej komisie i Európskeho parlamentu. Preto sa Spojené kráľovstvo neusiluje o členstvo v projekte jednotného trhu: chápeme a rešpektujeme vašu pozíciu, že štyri slobody jednotného trhu sú nedeliteľné a nemožno si vyberať iba hrozienka. Zároveň rozumieme, že vystúpenie z EÚ bude mať pre Spojené kráľovstvo isté následky: vieme, že stratíme vplyv nad vytváraním pravidiel, ktoré ovplyvňujú európsku ekonomiku. Taktiež vieme, že britské spoločnosti, ktoré obchodujú v EÚ, sa budú musieť prispôsobiť pravidlám prijatým inštitúciami, ktorých už nebudeme súčasťou - podobne, ako to robia britské firmy na iných zahraničných trhoch.



II. Naši občania budú pre nás vždy na prvom mieste. Je zjavné, že rokovania, ktoré nás čakajú, budú zložité, avšak musíme mať na pamäti, že stredobodom našej pozornosti pri rokovaniach budú záujmy všetkých našich občanov. Napríklad mnoho občanov zo zostávajúcich krajín EÚ žije v Spojenom kráľovstve a taktiež mnoho britských občanov žije v ostatných krajinách Európskej únie. Mali by sme sa usilovať dosiahnuť čo najrýchlejšie dohodu o ich právach.



III. Mali by sme sa usilovať dosiahnuť komplexnú dohodu. Chceme sa dohodnúť na hĺbkovom a osobitnom partnerstve, ktoré sa bude týkať hospodárskej aj bezpečnostnej spolupráce. Budeme musieť rokovať o spravodlivom rozložení práv a povinností Spojeného kráľovstva ako vystupujúcej členskej krajiny, v súlade so zákonom a duchom pokračovania partnerstva Spojeného kráľovstva a EÚ. Považujeme za nevyhnutné dohodnúť podmienky nášho budúceho partnerstva zároveň s podmienkami nášho vystúpenia z EÚ.



IV. Mali by sme spolupracovať s cieľom minimalizovať nezrovnalosti a maximalizovať istoty. Investori, firmy a občania Spojeného kráľovstva, ako aj zostávajúcich 27 členských štátov - a taktiež tretích krajín z celého sveta - chcú vedieť, ako majú plánovať svoje záležitosti. S cieľom vyhnúť sa neúmerným stratám súvisiacim s prechodom zo súčasného vzťahu na budúce partnerstvo by mali dostať občania i firmy v Spojenom kráľovstve aj EÚ možnosť počas implementačného obdobia prispôsobiť sa novým podmienkam čo najplynulejšie. Ak sa na tejto zásade dohodneme už na začiatku procesu, pomôžeme tak minimalizovať zbytočné narušenie vzťahov.



V. Obzvlášť musíme venovať pozornosť jedinečným vzťahom Spojeného kráľovstva s Írskou republikou a dôležitosti mierového procesu v Severnom Írsku. Írska republika je jediným členským štátom EÚ, ktorý má so Spojeným kráľovstvom pevninskú hranicu. Chceme sa vyhnúť návratu k prísne stráženej hranici medzi našimi dvoma krajinami a chceme zachovať medzi nami princíp otvorených hraníc s minimálnou ochranou. Zároveň chceme, aby vystúpenie Spojeného kráľovstva nepoškodilo Severné Írsko. Taktiež máme zodpovednosť za to, aby sa neuskutočnilo nič, čo by ohrozilo mierový proces v Severnom Írsku, pričom si taktiež uvedomujeme zodpovednosť za dodržiavanie Belfastskej dohody.



VI. Rokovania o technických podrobnostiach v jednotlivých oblastiach by sme mali začať čo najskôr, avšak prednosť by mali dostať najväčšie výzvy. Dohoda na riešení otázok vyplývajúcich z nášho vystúpenia na vysokej úrovni bude, samozrejme, prioritou hneď v úvode. Avšak ponúkame zároveň aj ambicióznu Dohodu o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Tá by mala byť ďalekosiahlejšia a ambicióznejšia než akákoľvek podobná dohoda pred ňou. Mala by zahŕňať oblasti, ktoré sú kľúčové pre naše prepojené ekonomiky, ako napríklad finančné služby či sieťové odvetvia. Toto si bude vyžadovať podrobné rokovania technického charakteru, avšak keďže Spojené kráľovstvo je stále členským štátom EÚ, regulačné rámce a štandardy oboch strán sú v súčasnosti vo vzájomnom súlade. Prioritou by teda malo byť aj úsilie riadiť ďalší vývoj našich regulačných rámcov s cieľom zachovať spravodlivé a otvorené prostredie pre obchod a riešenie sporov. Čo sa týka priestoru pre partnerstvo v hospodárskych a bezpečnostných otázkach, naši predstavitelia predložia podrobné návrhy rozsiahlej a dynamickej spolupráce.



VII. Mali by sme spolupracovať v záujme presadzovania a ochrany našich spoločných európskych hodnôt. Svet v súčasnosti potrebuje liberálne a demokratické hodnoty Európy zrejme viac než kedykoľvek predtým. Chceme sa podieľať na tom, aby Európa zostala silnou, prosperujúcou a schopnou hrať vedúcu úlohu vo svete, presadzovať svoje hodnoty a brániť sa pred bezpečnostnými hrozbami.



...









Krehká európska bezpečnosť



V čase spomaľujúceho sa rastu svetového obchodu a objavujúcich sa protekcionistických inštinktov vo viacerých častiach sveta má Európa zodpovednosť postaviť sa za voľný obchod a záujmy všetkých svojich občanov. Európska bezpečnosť je v súčasnosti krehkejšia než kedykoľvek od skončenia studenej vojny. Oslabenie spolupráce v oblasti prosperity a ochrany našich občanov by bolo chybou, za ktorú by sme mohli draho zaplatiť.



...



Uvedomujeme si, že dosiahnutie takejto komplexnej dohody v priebehu dvoch rokov vyhradených na rokovania o vystúpení v rámci Zmluvy o Európskej únii bude predstavovať veľkú výzvu... Naša východisková pozícia je však jedinečná - regulačný súlad, vzájomná inštitucionálna dôvera a desaťročia ducha spolupráce. Z týchto dôvodov a aj preto, že budúce partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ je tak veľmi dôležité pre obe strany, som si istá, že túto dohodu môžeme dosiahnuť v časovom rámci vyhradenom Zmluvou o Európskej únii.



...



S úctou,



Theresa Mayová