Pozor na túto dovezenú rastlinu, môže byť infikovaná nebezpečnou baktériou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) upozornilo, že aj na Slovensko boli dovezené rastliny, ktoré môžu byť nakazené baktériou....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) upozornilo, že aj na Slovensko boli dovezené rastliny, ktoré môžu byť nakazené baktériou Xylella fastidiosa spôsobujúcou Pierceovu chorobu rastlín. Konkrétne ide o okrasný ker s názvom Polygala nádherná. „Napadnuté rastliny môžu vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradkárov, verejnú zeleň aj voľnú prírodu SR či susedných štátov,“ uvádza vo vyhlásení MPRV.



Baktéria sa šíri v EÚ aj napriek súboru opatrení, podľa ktorých je okrem iného z napadnutého územia zakázané premiestňovanie rastlín. Záhradné centrá, do ktorých boli rastliny tohto druhu dovezené na územie SR z ČR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) už skontroloval. Zistil, že aspoň jedna Polygala nádherná dodaná do ČR zo Španielska bola infikovaná. Vzhľadom na to, že rastliny dovezené na Slovensko pochádzali z jednej dodávky, je možné, že baktéria sa nachádza aj u nás..



Ministerstvo poľnohospodárstva preto vyzýva obyvateľov, ktorí si zakúpili rastliny druhu Polygala nádherná v máji alebo v júni minulého roka v Bratislave alebo v Košiciach, aby bezodkladne informovali oblastných fytoinšpektorov ÚKSÚP. Celkovo bolo predaných 11 kusov týchto rastlín, pravdepodobne infikovaných baktériou Xylella fastidiosa. Baktéria je nebezpečná, pretože napáda a v krátkom čase usmrcuje viac ako 200 druhov rastlín. Je to napríklad ovos, kapustovité druhy, slnečnica, cirok, ďatelina, lieska, jahoda, orech, moruša, väčšina ovocných stromov, černica, čučoriedka, vinič, javor, jelša, jaseň, platan, topoľ, dub, vŕba ako aj mnohé druhy okrasných rastlín a liečivých bylín, ktoré sa bežne vo vegetácii Slovenska vyskytujú.



Doposiaľ bol zistený výskyt spomínanej baktérie v Taliansku, kde zlikvidovala produkciu olív v oblasti Apulia, vo Francúzku na ostrove Korzika a Provence-Alpes- Côte d´Azur a Baleárskych ostrovoch Španielska, ale aj vo východnej časti Nemecka a najnovšie aj v Čechách. MPRV z dôvodu prevencie pred zavlečením škodcov alebo chorôb rastlín vyzýva občanov, aby si nedovážali pre vlastnú spotrebu žiadne rastliny ani ich časti z voľnej prírody.