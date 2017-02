Pozor na spoločnosť Questra, varuje Národná banka Slovenska

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť španielskej spoločnosti Questra. Firma vystupuje aj pod názvami Questra Holdings alebo Questra World. Spoločnosť podľa vyjadrení centrálnej banky ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky.



Spoločnosť Questra ponúka potenciálnym klientom podľa NBS zhodnotenie vkladov vysokým výnosom prostredníctvom investícií do portfólia produktov spoločnosti Atlantic Global Asset Management. Spoločnosť ponúka svoje služby prostredníctvom oficiálneho webového sídla questraworld.es, pričom táto webová stránka existuje aj v slovenskej mutácii. Zároveň môžu byť služby spoločnosti Questra ponúkané aj na rôznych slovenských webových sídlach, ktoré nie sú oficiálnymi stránkami spoločnosti..



Národná banka Slovenska upozorňuje, že žiadna z vyššie uvedených spoločností nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike a vykonávať činnosť podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. Firmy zároveň nemajú povolenia, ktoré by ich oprávňovali podnikať na Slovensku podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Súčasne NBS uvedené spoločnosti neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.



Centrálna banka zároveň upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať služby tejto spoločnosti treťou stranou na Slovensku. Podnikateľská činnosť spoločnosti Questra nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít spoločnosti Questra nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.