Pozor na podomových predajcov energie, zneužívajú chaos s cenami energií

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Veľkí dodávatelia energií upozorňujú na zvýšený počet nekalých praktík podomových predajcov.



Niektorí podomoví predajcovia majú zneužívať chaos s cenami energií a následné vystavovanie nových faktúr s novými platnými cenami za elektrinu. „Niektorí podomoví predajcovia budú zákazníkov zavádzať pod zámienkou správneho nastavenia cien,“ uviedla špecialistka komunikácie Východoslovenskej energetiky (VSE) Katarína Šulíková. .



Nové rozpisy záloh



K VSE sa pridáva aj Stredoslovenská energetika. „Podomové predajcovia podpisujú so zákazníkmi isté dokumenty, samozrejme sú to zmluvy na zmenu dodávateľa, ktorými vlastne zákazníkov zavádzajú, že ide o správne nastavenie cien,“ uviedol riaditeľ divízie obchodu Stredoslovenskej energetiky Szilárd Mangult.





Východoslovenskí energetici zdôrazňujú, že pre svojich zákazníkov pripravujú opravné faktúry a nové rozpisy záloh.





„Tieto dostanú poštou, nie osobne prostredníctvom predajcov, spolu so sprievodným listom, v ktorom im vysvetlíme ich konkrétnu situáciu. Listy spolu s opravnými faktúrami plánujeme odosielať už koncom marca,“ dodala Šulíková s tým, že všetky doteraz zákazníkmi uhradené platby za elektrinu budú započítané a kompenzované v zálohových platbách. „Domácnosti nebudú musieť čakať na budúcoročné vyúčtovanie,“ spresnila Šulíková.



Posielajú opravné faktúry



Východoslovenská energetika začala tento týždeň s posielaním opravných faktúr pre firemných zákazníkov s mesačným zúčtovaním.





„Pre týchto zákazníkov, ktorí majú mesačnú fakturáciu, platí, že vyúčtovacia faktúra za január 2017 bola pôvodne vystavená podľa dnes už neplatných cien. Preto posielame opravnú faktúru. Ak už zákazník uhradil januárovú platbu a teraz je výsledkom jeho opravnej faktúry preplatok, zákazníkovi ho vrátime v 14-dňovej lehote splatnosti. Februárová vyúčtovacia faktúra už bude vystavená správne a bude tejto skupine zákazníkov doručená v najbližších dňoch,“ doplnila Šulíková.



Firemným zákazníkom, ktorí majú nastavenú ročnú fakturáciu s mesačnými zálohami, energetici vzniknuté rozdiely zohľadnili v novom nastavení záloh.



Domácnosti z takzvaného marcového odpočtového cyklu nie sú podľa Šulíkovej zmenami v cenách 2017 nijako dotknutí. „Zálohy doteraz platili vo výške, ktorú mali predpísanú ešte v roku 2016. Ešte v tomto mesiaci im budú odoslané vyúčtovacie faktúry spolu s novým rozpisom záloh už podľa aktuálnych cien,“ konštatovala Šulíková.