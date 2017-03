Pozor na nebezpečné kozmetické výroby a krém, pripomínajú potraviny

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný....

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku a vo Francúzsku.



Ako informoval agentúru SITA hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas ide o zvlhčujúci krém s jablkovým voskom, značka Mirra Daily, výrobného typu 1117R41 s čiarovým kódom 4602819006790. .



Balzamy na pery vyrobili v Číne



Krém vyrobili v Rusku a nachádza sa v 50 ml plastovej tube so zeleným uzáverom. Vo výrobku zistili prítomnosť zmesi konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone (0,0013%), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.



Druhým nebezpečným výrobkom, ktorý pripomína potravinu je balzam na pery Prinsessen Lip Balm značky HEROME výrobného typu 03/2015 Strawberry Cupcake (jahodový), kód: E62048, ďalej Cake Cupcake (koláčový), kód: E62024 a Cherry Cupcake (čerešňový), kód: E62031.



Balzamy na pery vyrobili v Číne a sú v balení, ktorým pripomínajú cupcake (koláčiky). Hoci je na výrobku varovanie, predstavuje riziko zadusenia v prípade, ak by si ho deti vkladali do úst.



Výrobok na čistenie pokožky pripomína cupcake



Ďalším výrobkom, pred ktorým upozorňuje úrad verejného zdravotníctva, je výrobok na čistenie pokožky Mini-Cupcake Orange - Cannelle, značky AUTOUR DU BAIN.



Výrobná dávka a typ je Cinnamon orange, Lot 160546 17/05/2016, Lot No 160733 18/07/2016, Lot No 60818 17/08/2016, Lot No 60858 24/08/2016, Lot No 60956 22/09/2016, Lot No 161038 13/10/2016, Lot No 161125 08/11/2016, Lot No 161221 08/12/2016, Lot No 161238 12/12/2016, Lot No 170115 05/01/2017, Lot No 170184 25/01/2017.



Výrobok vyrobili vo Francúzsku a svojím tvarom pripomína cupcake (koláčik) zabelený v hnedom obale. Malé oddeliteľné časti výrobku predstavujú riziko zadusenia v prípade, že by si ich deti vkladali do úst



Hlavný hygienik Ján Mikas pripomína, že výrobky nie sú bezpečné, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch a je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku.