Pozor! Zlodeji majú nový trik, ako okradnúť starších ľudí

Košická polícia zaznamenala ďalšiu legendu, pod ktorou sa môžu zlodeji ľahko dostať do obydlia najmä starších osôb. Súvisí s prichádzajúcou....

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) - Košická polícia zaznamenala ďalšiu legendu, pod ktorou sa môžu zlodeji ľahko dostať do obydlia najmä starších osôb. Súvisí s prichádzajúcou zmenou ukončenia terestriálneho vysielania jednej z komerčných televíznych staníc na Slovensku. Agentúru SITA o tom informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó s tým, že sa o tom presvedčila aj 84-ročná dôchodkyňa z Košíc.



Doposiaľ neznámy páchateľ jej zaklopal na dvere bytu a predstieral, že priniesol z mestského úradu preplatok za káblovú televíziu v súvislosti s ukončením terestriálneho vysielania televíznej stanice. Dôverčivá dôchodkyňa ho vpustila do bytu.



Páchateľ jej ponúkol, že skontroluje naladenie televíznych staníc a zároveň jej dával 20 eurovú bankovku s tým, aby mu vydala tri eurá. Porozhliadol sa po byte a po vytypovaní miest, kde by si mohla dôchodkyňa schovávať peniaze, ju poprosil o pohár vody. Následne využil jej neprítomnosť a z knihovne v spálni jej ukradol približne 2000 eur a z bytu nepozorovane odišiel. Policajti po páchateľovi pátrajú.



Muž mal približne 30 až 36 rokov, vysoký bol asi 180 centimetrov, strednej postavy, oblečenú mal modrú bundu s bielymi pásikmi a modrú čiapku. Páchateľ vystupoval veľmi kultivovane. Polícia v tejto súvislosti už začala trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody a krádeže. Páchateľovi tohto skutku hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.