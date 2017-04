Poznáme semifinálové dvojice Ligy majstrov, odohrá sa repríza vlaňajšieho finále tímov z Madridu

NYON 21. apríla (WebNoviny.sk) - Obhajca prvenstva Real Madrid nastúpi v májovom semifinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 proti mestskému rivalovi Atléticu. Pôjde o reprízu vlaňajšieho milánskeho finálového stretnutia, v ktorom Real po remíze 1:1 triumfoval 5:3 v rozstrele zo značky pokutového kopu.



Piatkový poludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol aj o tom, že francúzsky zástupca AS Monako si v boji o finále zmeria sily s úradujúcim talianskym šampiónom Juventusom Turín. Prvé zápasy semifinále sú na programe 2. a 3. mája, odvety 9. a 10. mája. Finále sa uskutoční 3. júna na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe. Dodatočný žreb rozhodol o tom, že vo finále bude ako domáci tím uvedený postupujúci z dvojice Monako - Juventus. Žreb semifinále LM bol tradične bez obmedzení - žiadne z mužstiev nebolo nasadené, stretnúť sa mohli aj tímy z rovnakej krajiny. .



Madridské kluby sa dôverne poznajú



Rekordný 11-násobný šampión Ligy majstrov Real si vo štvrťfinále poradil s Bayernom Mníchov (2:1 vonku, doma 4:2 po predĺžení), Atlético prekonalo Leicester City (1:0 doma, 1:1 vonku). Oba madridské kluby sa dôverne poznajú z najvyššej španielskej súťaže La Ligy, no v ostatných rokoch sú v popredí aj v Lige majstrov. Vo finále európskeho pohára číslo jeden sa stretli nielen vlani v Miláne, ale aj v sezóne 2013/2014 - v rozhodujúcom súboji o trofej v Lisabone triumfoval Real 4:1 po predĺžení.



"Biely balet" čaká siedme semifinále LM v sérii, zo šiestich predchádzajúcich pokusov od sezóny 2010/2011 uspel dvakrát. Atlético si vo vlaňajšom semifinále poradilo s Bayernom Mníchov (1:0 doma, 1:2 vonku) a pokúsi sa vybojovať tretiu finálovú účasť počas ostatných štyroch sezón. Dosiaľ naposledy sa v semifinále stretli mužstvá z jednej krajiny v sezóne 2010/2011, Real bol pri tom v úlohe zdolaného: Barcelone podľahol v súčte 1:3.





Dve finálové prehry Atlética



"Sme šťastní, že sme už len jeden krok od finále, no čaká nás najťažší súboj. Atlético je tím, ktorý vyťaží z vašich chýb. Majú veľkú kvalitu a dostávajú málo gólov. Za každú našu chybu zaplatíme," skonštatoval bývalý útočník Realu Madrid Emilio Butragueňo, citoval ho oficiálny web súťaže. Bývalý hráč a súčasný riaditeľ Atlética Clemente Villaverde doplnil: "Naši fanúšikovia a hráči majú skúsenosť dvoch finálových prehier a vedia, čo stojí úsilia dostať sa tam. Verím, že Štadiónu Vicenteho Calderóna doprajeme rozlúčku, akú si zaslúži."



Monako vo štvrťfinále prešlo cez Borussiu Dortmund (3:2 vonku, 3:1 doma), Juventus eliminoval Barcelonu (3:0 doma, 0:0 vonku), pričom vo vyraďovacej fáze neinkasoval ani raz - v osemfinále si poradil s FC Porto celkovým skóre 3:0. Monako, ktoré zdobí útočný futbal s množstvom gólov, bolo medzi elitným kvartetom LM naposledy v sezóne 2003/2004, vtedy "kniežatá" prešli cez londýnsky FC Chelsea celkovým skóre 5:3. Juventus by v aktuálnom ročníku rád odčinil predvlaňajšiu berlínsku finálovú prehru 1:3 s Barcelonou a dvihol nad hlavu "ušatú trofej", najskôr si však musí poradiť s Monakom. Vzájomná bilancia z európskej scény hovorí mierne v prospech turínskej "starej dámy" (2-1-1).





Pomsta Monaka



"AS Monako! Silný tím s mnohými talentovanými hráčmi, v tejto sezóne sa im darí vynikajúco. Musíme byť pozorní, ale cieľ je jasný," skonštatoval prostredníctvom twitteru nemecký stredopoliar Juventusu Sami Khedira. Juventus prekonal Monako predvlani vo štvrťfinále, o postupujúcom vtedy rozhodol jediný presný zásah - Arturo Vidal premenil pokutový kop. Viceprezident Monaka Vadim Vasiljev má jasný postoj, citoval ho oficiálny web súťaže: "Pôjde jednoznačne o pomstu. Sme však lepší než pred dvoma rokmi, o tom niet pochýb."



Real a Juventus sú v tejto sezóne LM poslední bez prehry a s identickou bilanciou 7 víťazstiev, 3 remízy. Ak obaja postúpia do finále bez prehry, jeden z nich sa stane siedmym klubom v histórii, ktorý dokráčal k trofeji ako nezdolaný. V minulosti sa to v Lige majstrov podarilo Marseille (1992/1993), AC Miláno (1993/1994), Ajaxu Amsterdam (1994/1995), Manchestru United (1998/1999, 2007/2008) a FC Barcelona (2005/2006).



Semifinálové dvojice futbalovej Ligy majstrov 2016/2017, ktoré vyžrebovali v piatok v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone:



Real Madrid (Šp.) - Atlético Madrid (Šp.)



AS Monako (Fr.) - Juventus Turín (Tal.) / postupujúci bude vo finále uvedený ako domáci tím



Program semifinále (všetky zápasy od 20.45 h):



utorok 2. mája: Real Madrid (Šp.) - Atlético Madrid (Šp.)



streda 3. mája: AS Monako (Fr.) - Juventus Turín (Tal.)



utorok 9. mája: Juventus Turín (Tal.) - AS Monako (Fr.)



streda 10. mája: Atlético Madrid (Šp.) - Real Madrid (Šp.)