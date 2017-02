Poznáme hudobné hviezdy oscarového galavečera

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Na 89. udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied vystúpia hudobní interpreti Lin-Manuel Miranda, Aulii Cravalho, Sting, Justin Timberlake a John Legend, ktorí zaspievajú skladby nominované v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň. .



Oznámili to producenti ceremoniálu Michael De Luca a Jennifer Todd.



Lin-Manuel Miranda spoločne so speváčkou Aulii Cravalho zaspieva skladbu How Far Ill Go z animovanej snímky Vaiana, Sting vystúpi s piesňou The Empty Chair z dokumentu Jim: The James Foley Story, Justin Timberlake zaspieva Can’t Stop the Feeling! z animáku Trollovia a John Legend predstaví piesne City of Stars a Audition (The Fools Who Dream) z muzikálu La La Land. Miranda, Sting a Timberlake môžu zároveň získať Oscara, keďže sú autormi alebo spoluautormi nominovaných skladieb.



Zoznamu kandidátov v 89. ročníku udeľovania Oscarov vládne spomínaný muzikál La La Land, ktorý získal štrnásť nominácií. Snímka však môže získať maximálne trinásť trofejí, keďže práve v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň má dvojité zastúpenie. Osem nominácií si na konto pripísali snímky Moonlight a Prvý kontakt, o dve menej majú Miesto pri mori, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu a Lion. Všetky menované sa uchádzajú o Oscara pre najlepší film, pričom deviatku nominovaných v tejto kategórii dopĺňajú Fences, Skryté čísla a Hell or High Water. Slávnostné udeľovanie prestížnych cien bude v nedeľu 26. februára v hollywoodskom Dolby Theatre. Ceremoniál bude moderovať Jimmy Kimmel.



Informácie pochádzajú z webstránky www.oscars.org a archívu agentúry SITA.