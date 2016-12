Potvrdili vyše 200-ročnú diagnózu rakoviny, porovnajú zmeny

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Britskí lekári potvrdili vyše 200-ročnú diagnózu, ktorú svojho času určil škótsky chirurg John Hunter. Ten v roku 1786 diagnostikoval pacienta "s nádorom tvrdým ako kosť", čo bol podľa súčasných odborníkov z nemocnice Royal Marsden v Londýne osteosarkóm - rakovinový nádor kosti.



Svoje zistenia zverejnili v odbornom časopise British Medical Journal, kde sa zároveň ospravedlnili za oneskorenú analýzu a porušenie čakacej doby na liečenie rakoviny, keďže, ako podotkli, ich inštitúcia vznikla až v roku 1851.



Záznam Johna Huntera bol prekvapivo presný



"Začalo to tak trochu ako výskum zo zábavy, ale prekvapilo nás ako John Hunter prenikol do podstaty veci," uviedla pre spravodajský portál BBC členka výskumného tímu Christina Messiou, ktorá sa venuje výskumu sarkómov (zhubných nádorov spojivového tkaniva, pozn. red.). So svojimi kolegami skúmala lekárove spisy a vzorky, ktoré sa zachovali v Hunterovom múzeu v Londýne.



Medzi nimi je aj zápis o mužovi, ktorý v roku 1786 prišiel do Nemocnice svätého Juraja, kde chirurg pracoval, s tvrdou zdureninou na predkolení. "Zdalo sa to byť zhrubnutím kosti, veľmi rýchlo to rástlo. Po preskúmaní chorej časti sme zistili, že sa skladá z látky nádorového druhu obklopujúcej spodnú časť stehennej kosti, pričom sa zdá, že pochádza z kosti samotnej," napísal vtedy lekár, ktorý pacientovi chorú nohu amputoval. Mužovi sa však stav zhoršil a sedem týždňov po operácii skonal. Po pitve Hunter zistil, že sa nádor rozšíril do pľúc, osrdcovníka a rebier.



"Pri pohľade na dané exempláre mi celkom rýchlo napadla diagnóza osteosarkómu a záznam Johna Huntera bol prekvapivo presný a sedel na to, čo vieme o správaní sa tejto choroby. Veľký objem útvarov nových kostí a vzhľad prvotného nádoru sú naozaj charakteristické pre osteosarkóm," uviedla Messiou na margo vzoriek z pitvy. Na potvrdenie diagnózy použili s kolegami modernú skenovaciu technológiu.



So vzorkami majú veľké plány



Podľa odborníčky je okrem diagnózy pôsobivý aj Hunterov postup pri liečení pacienta. "Sledoval podobné princípy, ktorými by sme sa riadili aj v súčasnosti," uviedla pre BBC. Lekári z londýnskej nemocnice Royal Marsden zároveň veria, že dané vzorky ponúknu možný obraz zmien rakoviny v priebehu storočí. "Je to štúdia rakoviny za uplynulých 200 rokov a ak máme byť úprimní, nevieme, čo nájdeme. Ale bolo by zaujímavé zistiť, či môžeme spojiť rizikové faktory životného štýlu s rozdielmi, ktoré vidíme medzi historickou a súčasnou rakovinou. Máme so vzorkami veľké plány," vysvetlila Messiou, ktorá spolu s kolegami plánuje mikroskopicky a geneticky preskúmať viacero Hunterových historických vzoriek a porovnať ich so súčasnými exemplármi.



John Hunter bol od roku 1776 chirurgom britského kráľa Juraja III., pričom je považovaný za jedného z priekopníkov chirurgie, ktorú postupne menili na vedeckú disciplínu.



