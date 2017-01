Potvrdené, Trumpovým hlavným poradcom bude jeho zať Kushner

WASHINGTON 10. januára (WebNoviny.sk) - Hlavným poradcom novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa bude jeho 36-ročný zať Jared Kushner. V pondelok to oficiálne oznámil Trumpov tím a potvrdil tak predchádzajúce informácie viacerých amerických médií.



"Kushner bude úzko spolupracovať so šéfom prezidentskej kancelárie Reinceom Priebusom a hlavným stratégom Stephenom Bannonom na realizácii agendy novozvoleného prezidenta Trumpa," uvádza sa vo vyhlásení.



Kushner je manželom dcéry Ivanky



Kushner je od roku 2009 manželom Trumpovej dcéry Ivanky. Už predvolebnej kampani plnil dôležitú úlohu v tíme Trumpových poradcov, kde mal na starosti najmä digitálnu stratégiu. Pochádza z ortodoxnej židovskej rodiny a Trumpovi preto radí aj v otázke Blízkeho východu. Kushnerov otec Charles je podobne ako Trump významným realitným magnátom v New Yorku.



Ivanka Trumpová, ktorá tiež zohrala významnú úlohu v predvolebnej kampani, naproti tomu nebude mať žiadnu funkciu v Bielom dome. Mieni sa vzdať všetkých úloh v konglomeráte Trump Organization a venovať sa svojej rodine vo Washingtone.



Mohol by mať problémy so zákonom



Kushner, ktorý má tiež rozsiahle podnikateľské aktivity, by však mohol mať problémy so zákonom z roku 1967, zakazujúcim menovať hlave štátu príbuzných do verejných funkcií. Jeho právnička Jamie Gorelicková v pondelok povedala, že uvedený zákon sa nevzťahuje na Biely dom. Odvolala sa na opatrenie Kongresu, dávajúce prezidentovi "neobmedzené" právomoci pri výbere spolupracovníkov.



Trump v pondelok oznámil, že o úlohe Kushnera vo svojej administratíve bude podrobne informovať v stredu na tlačovej konferencii. Chce na nej taktiež vysvetliť, ako pôsobenie v prezidentskej funkcii oddelí od svojich rozsiahlych podnikateľských aktivít.