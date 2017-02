Potravinárske výrobky majú u nás iné zloženie ako v Rakúsku

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) - Takmer u polovice testovaných výrobkov laboratórne testy potvrdili, že rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov sú v Rakúsku kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku. Najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky. Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Gabriely Matečnej nadnárodní výrobcovia či značky tak vytvárajú dve triedy spotrebiteľov.



"Ide o o produkty nadnárodných spoločností, ktoré sa volajú rovnako, majú rovnaký obal a predsa majú rôzne zloženie," skonštatovala Matečná. Dodala, že doteraz mal agrorezort nedostatok údajov, MPRV preto v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovom správou SR (ŠVPS) porovnalo kvalitu výrobkov, ktoré sa predávali pod rovnakým názvom a značkou kvality na Slovensku a v Rakúsku. "Až u polovice výrobkov sme našli výrazné rozdiely značne ovplyvňujúce ich kvalitu. To všetko v neprospech medzinárodných produktov predávaných na Slovensku",konštatovala..



Porovnávali vôňu, chuť aj vzhľad



ŠVPS v rámci výskumu odobrala vzorky 22 potravín, ktoré sa predávali v maloobchodoch v Bratislave a v rakúskych obciach Kitsee a Hainburg. Potravinári počas kontroly porovnávali farbu, konzistenciu, vôňu, chuť, celkový vzhľad potravín, a tiež etikety. Najhoršie podľa ústredného riaditeľa ŠVPS Jozefa Bíreša v teste obstáli nealkoholické nápoje, kde kontrolóri u produktov nadnárodných značiek pre slovenských zákazníkov zistili viac sladidiel a konzervačných látok.



V koreninách zas zistili vyššiu vlhkosť a menší podiel prírodných farbív než v tých istých koreninách, ktoré sa predávajú v rakúskych predajniach. Slabšiu kvalitu vykázali aj čaje, kde čajové vrecúška mali nižšiu gramáž, intenzitu vône a chuti v porovnaní s tým istým produktom kúpeným v Rakúsku. V porovnávaní kvality obstáli negatívne aj mozzarella či mäsové výrobky, kde slovenskí potravinári zaznamenali menší percentuálny podiel mäsa pre zákazníkov na Slovensku.



"Spotrebiteľ má právo na rovnakú kvality tej istej značky bez ohľadu na krajiny pôvodu alebo krajiny nákupu. Argument, že spotrebitelia uprednostňujú rôzne regionálne chute, neobstojí. Slovenský spotrebiteľ určite neočakáva umelé sladidlá a farbivá, viac éčok alebo menší podiel mäsa ako ten rakúsky," podotkla Matečná.



Treba si pozorne prečítať etikety



Agrorezort preto upozorňuje slovenských spotrebiteľov, aby si pozorne prečítali etikety kupovaných výrobkov a nepodľahli marketingovým praktikám predajcov. "Vyzývam zároveň všetkých nadnárodných výrobcov potravín, aby v rámci spoločného európskeho trhu prestali vyrábať dve triedy spotrebiteľov. Značka má byť zárukou tej istej kvality, ak to tak nie je, treba sa zamyslieť nad jej dôveryhodnosťou," vyhlásila Matečná.



Agrorezort naďalej plánuje pokračovať s porovnávaním kvality výrobkov a výsledky prieskumu predloží Európskej komisii (EK). Zámer porovnávať výrobky s výrobkami západných susedov podľa Matečnej ohlásil začiatkom februára aj český minister pôdohospodárstva Marian Jurečka. Podľa Bíreša sa problémom dvojitej kvality potravín plánuje okrem Česka zaoberať aj Litva, Lotyšsko, Rumunsko, či Bulharsko, pričom spoločne chcú tlačiť na EK, aby sa témou začala zaoberať na európskej úrovni.