Poštová banka prichádza s úverom zadarmo

Bratislava, 13. februára 2017 – Spotrebné úvery sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Úrokové sadzby sa pohybujú na historicky najnižších úrovniach a s nimi súvisia aj nižšie mesačné splátky. A práve v tomto období prichádza Poštová banka s ponukou Štartovacej pôžičky, ktorá je ako jediná na trhu, s nulovým úrokom a bez akýchkoľvek poplatkov.- V roku 2016 spotrebné úvery na Slovensku dosiahli výšku 4,56 mld. eur, čo tvorí cca 16 % z celkového objemu úverov. .- Zvýšený záujem o spotrebné úvery eviduje aj Poštová banka. V januári vzrástol počet prijatých úverových žiadostí jej klientov o 26 % v porovnaní s minulým rokom.Celkový objem úverov pre obyvateľstvo na Slovensku presiahol ku koncu vlaňajška 28–miliardovú hranicu, z toho bolo najviac na bývanie - 21,92 mld. eur. Objem spotrebných úverov dosiahol na konci roka 4,56 mld. eur. V porovnaní s decembrom 2015 sa objem spotrebných úverov v závere uplynulého roka zvýšil o 17 %.hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej banky.Trhový priemer úrokových sadzieb na spotrebných úveroch bol koncom roka 2016 9 % p. a. Sadzby v Poštovej banke však vo februári padnú až na nulu. Vďaka Štartovacej pôžičke.vysvetľuje vedúca oddelenia aktívnych produktov Melinda Burdanová.Záujem o úvery v Poštovej banke zaznamenal vzostup najmä v posledných mesiacoch. Keď v januári bol takmer 26-percentný medziročný nárast úverových žiadostí. Priemerná čerpaná výška úveru bola približne 9 249 eur.hovorí Melinda Burdanová.Štartovaciu pôžičku môže ktokoľvek využiť v období od 13. februára do 31. marca 2017. Jej princíp splácania je veľmi jednoduchý. Klient si môže vybrať tri výšky súm a to 600, 800 a 1 000 eur so splatnosťou 20 mesiacov. Mesačne bude splácať 30, 40 alebo 50 eur, podľa výšky istiny úveru, nezaplatí teda nič navyše. Splatí reálne len to, čo si požičajú.